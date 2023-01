OPPO A96 4G costa POCO su eBay: budget phone ECCELLENTE a 209€

Sono davvero pochi gli smartphone Android economici in grado di assicurarti un’esperienza di utilizzo appagante nonostante il prezzo molto conveniente: OPPO A96 4G è uno di questi e quest’oggi è in vendita su eBay a un prezzo molto conveniente.

Infatti, ad appena 209€ con tanto di consegna rapida e senza costi di spedizione, il device a marchio OPPO ha tutte le carte in regola e un hardware ben ottimizzato per rispondere alle tue esigenze senza tentennamenti.

Solo su eBay puoi acquistare l’economico OPPO A96 4G ad appena 209€

Frontalmente è presente un bel pannello super fluido da 6.59 pollici ad altissima risoluzione accompagnato da una fotocamera per selfie di qualità da condividere al volo sui social, mentre sotto il cofano il processore octa core può contare su tanta RAM per avviare in un istante tutte le app di cui hai bisogno durante la giornata.

OPPO A96 4G è anche un campione di autonomia con la sua batteria da 5000 mAh di nuova generazione, mentre sul retro un doppio modulo fotografico integra un sensore principale da ben 50 MP con IA (Intelligenza Artificiale) per scatti ad altissima risoluzione e video di qualità.

Il device del colosso cinese, inoltre, è realizzato con il bellissimo OPPO Glow Design che non solo gli conferisce un look & feel bello e appagante, ma lo protegge anche dai graffi e dai classici segni di usura. Non perdere altro tempo: metti subito nel carrello lo smartphone economico di OPPO fintanto che è disponibile all’acquisto ad appena 209€; se lo acquisti adesso ti arriva a casa in 48 ore e senza costi di spedizione.

