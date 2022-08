OPPO annuncia il lancio in Europa della Serie Reno8, fortemente votata all'imaging

OPPO annuncia oggi il lancio per il mercato europeo (e in Italia) della Serie Reno8. La Serie Reno di OPPO è una linea di smartphone che punta tutto sulla fotocamera, permettendo agli utenti di catturare ogni attimo della loro quotidianità. In particolare, l’ultima generazione Reno è caratterizzata da eccellenti funzionalità di imaging anche in condizioni di scarsa luminosità rese possibili dalla prima NPU di imaging sviluppata da OPPO, MariSilicon X, che consente di realizzare fotografie e riprese video estremamente nitide, anche nelle condizioni di luce più sfavorevoli.

Reno8 Pro e Reno8 5G

Disponibili da subito anche in Italia, si tratta di due smartphone che si piazzano al confine fra la fascia media premium e quella dei top di gamma. Sono caratterizzati da un design elegante e raffinato, pur mantenendosi in una fascia di prezzo accessibile. La scelta è ricaduta su un design unibody, con fotocamere integrate all’interno del back panel, così da creare un effetto visivo d’impatto e una sensazione più piacevole al tatto.

Fra i punti di forza principali dei device, ci sono certamente l’autonomia energetica, il sistema di ricarica e il pannello AMOLED con frequenza di aggiornamento elevata per un’esperienza d’uso super fluida. A proposito di display, il modello Pro si contraddistingue per un pannello da 6,7″ con supporto a 1 miliardo di colori, refresh rate da 120Hz, e certificazione HDR10+ per i contenuti presenti su Netflix e Prime Video.

Quanto alla batteria, entrambi i device sono equipaggiati con 4500 mAh ricaricabili in tempi brevissimi, grazie al sistema ultra rapido SuperVOOC da 80W. Bastano 10 minuti per portare il dispositivo al 50% di carica e 30 minuti per arrivare al 100%. Fortemente votati alla fotografia, sempre l’edizione Pro vanta a bordo la NPU di imaging MariSilicon X, che permetterà agli utenti di realizzare scatti fotografici e video di altissima qualità, anche con condizioni di luminosità particolarmente avverse.

Doppio Sensore Flagship Sony

Le prestazioni della fotocamera di uno smartphone sono dettate da una combinazione di hardware e software. Nel caso di Reno8 Pro e Reno8 5G, gli smartphone sono dotati di doppi sensori Sony: IMX709 per la fotocamera anteriore e IMX766 per quella posteriore. Sviluppato congiuntamente da OPPO e Sony, l’IMX709 è stato completamente riprogettato con una nuovissima matrice di pixel RGBW che contiene pixel bianchi aggiuntivi non presenti nei sensori RGGB tradizionali. MariSilicon X, sviluppata internamente da OPPO, è una NPU dedicata all’imaging che offre sia l’immensa potenza di calcolo che il basso consumo energetico necessari per ottenere prestazioni avanzate di elaborazione delle immagini sui dispositivi mobili.

Girare video in risoluzione 4K non è difficile per gli smartphone attuali. Reno8 Pro, con l’aiuto di MariSilicon X, permette invece di ottenere riprese video di livello superiore anche in condizioni di scarsa luminosità grazie alla modalità 4K Ultra Night Video.

Le fotocamere DSLR sono il punto di riferimento definitivo per le fotocamere degli smartphone. Con la serie Reno8, gli utenti possono scegliere tra 22 diverse impostazioni di apertura del diaframma che regolano la profondità di campo e i punti di luce bokeh sullo sfondo per creare qualsiasi tipo di stile e atmosfera nei ritratti. Reno8 Pro è anche dotato della migliore fotocamera per scattare selfie tra tutti gli smartphone OPPO. Grazie alla combinazione dell’esclusivo sensore RGBW IMX709 da 32MP e di un nuovissimo obiettivo grandangolare a 5 elementi con messa a fuoco automatica, è in grado di scattare selfie più nitidi che mai. Gli utenti possono anche scattare selfie ravvicinati grazie alla funzione 2X integrata.

PREZZO E DISPONIBILITÀ IN ITALIA

La famiglia Reno8 è disponibile a partire da oggi presso l’e-commerce OPPO Store, i principali rivenditori di elettronica di consumo, Amazon.it e gli operatori di telefonia, con una speciale promozione. A partire da oggi e fino al 30 settembre 2022:

Acquistando Reno8 Pro al prezzo consigliato di 799,99€, ricevi gli auricolari True Wireless OPPO Enco X2, OPPO Watch Free, una Cover 5 e partecipa all’estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

Acquistando Reno8 al prezzo consigliato di 599,99€, ricevi gli auricolari Enco Free 2, una Cover 7 e partecipa all'estrazione di due ticket per assistere ad una partita della fase eliminatoria della UEFA Champions League.

