OPPO Band 2 è la smartband LOW COST da acquistare oggi (-29%)

OPPO Band 2 è senza ombra di dubbio la migliore smartband economica quest’oggi in offerta su Amazon, se non altro se si considera l’incredibile rapporto qualità/prezzo e le numerose funzionalità smart del device.

Amatissima da milioni di utenti in tutto il mondo, per non parlare degli sportivi di ogni livello, il fitness tracker di OPPO è in vendita ad appena 49€ con il 29% di sconto immediato.

La smartband OPPO Band 2 è in caduta totale su Amazon con il 29% di sconto

Il monitor AMOLED da 1.5 pollici è perfetto per visualizzare e rispondere immediatamente alle notifiche in arrivo, ma anche per gestire facilmente e rapidamente le funzionalità della smartband. Sul versante intero il sensore HR registra 24/7 il battito cardiaco, la SpO2 (concentrazione di ossigeno) e fornisce anche importanti informazioni sulla qualità del sonno.

Leggera, comoda da indossare e impermeabile fino a 50 metri di profondità, OPPO Band 2 è anche compatibile al 100% con tutti i dispositivi mobile iOS e Android; inoltre, come se non bastasse, è presente anche il pieno supporto a più di 100 modalità differenti di allenamento al chiuso e all’aperto.

Sarebbe un gran peccato lasciarsi scappare questa incredibile offerta di Amazon sulla smartband di OPPO, a maggior ragione se consideri con attenzione le numerose funzionalità smart solitamente esclusiva di prodotti ben più costosi. Se sei cliente Amazon Prime e fai in fretta, la smartband ti verrà recapitata direttamente a casa in appena 24 ore e senza costi di spedizione extra.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.