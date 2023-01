OPPO Band Sport, la smartband DEFINITIVA solo per oggi a prezzo WOW

OPPO Band Sport Tracker è il compagno ideale da portare sempre con sé. Lo schermo AMOLED di OPPO Band è una vera delizia per gli occhi: colori intensi, dimensioni ampie e risoluzione elevata. Lo schermo è protetto da uno strato di vetro curvo 2D rinforzato e resistente ai graffi, per consentirti di indossarlo tutto il giorno senza preoccupazioni. Amazon te lo propone in questo momento nella variante di colore Nero, scontato di 26,91€ (54%). Lo puoi comprare infatti a 32€. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime.

OPPO Band Sport Tracker, un allenatore sempre con te

Partendo dal concetto di base di un semplice fitness band, l’azienda ha aggiunto un elemento di stile, lo Style Strap, incorporando in modo innovativo una fibbia in metallo, fondendo due stili in uno e consentendo di cambiare il cinturino. Lo Style Strap può essere regolato in modo flessibile e in tutte le direzioni, adattandosi perfettamente al polso per garantire una buona vestibilità, indipendentemente da come è indossato.

OPPO Band può monitorare la tua attività cardiaca a riposo o mentre ti alleni, inoltre mentre dormi viene rilevato il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue per avere maggiori informazioni sulla propria salute. Se vengono rilevate anomalie, il monitoraggio della frequenza cardiaca continuo ti ricorderà di procedere con cautela inviando un avviso con vibrazione. Potrai monitorare ogni singolo battito, che tu sia a riposo o al culmine del workout.

Si può controllare la fotocamera dello smartphone usando OPPO Band come telecomando remoto; massima libertà per foto e selfie in qualunque situazione. Per questo e altre mille ragioni che puoi scoprire da te, l’OPPO Band Sport Tracker è uno dei wearable del momento e rappresenta un ottimo prodotto in rapporto qualità-prezzo. Vola su Amazon, lo prendi adesso in super offerta a 32€, e le spese di spedizioni gratuite con Prime. Ma fai in fretta, pochissimi pezzi disponibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.