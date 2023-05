OPPO Band Sport, schermo AMOLED e tante funzioni con una manciata di Euro

Amazon ti propone in questo momento preciso uno dei migliori wearable sul mercato, come il fantastico OPPO Band Sport AMOLED con schermo da 1.1” colore Arancione, in super sconto a 29€, con un bel risparmio del 40%. Le spedizioni sono rapide e gratuite grazie al servizio Prime. Ma attento, pochissimi pezzi disponibili.

OPPO Band Sport AMOLED, MINIMO STORICO

OPPO Band Sport AMOLED è il compagno ideale da portare sempre con sé. Con poco più di 20 grammi di peso non ti accorgerai di indossarlo, e con 12 modalità di allenamento è in grado di seguirti in ogni tua attività sportiva, dalla camminata allo yoga senza scordare il nuoto. In tal senso l’esclusiva modalità Corsa Brucia Grassi diventerà il tuo personal trainer per mantenerti in forma; la batteria inoltre ti assicura fino a 12 giorni di autonomia e si ricarica in appena 90 minuti

OPPO Band può monitorare la tua attività cardiaca a riposo o mentre ti alleni, inoltre mentre dormi viene rilevato il tasso di saturazione di ossigeno nel sangue per avere maggiori informazioni sulla propria salute. Il suo ampio display da 1″ AMOLED è ben leggibile in ogni condizione di illuminazione, quindi è perfetto per leggere dal polso notifiche, avvisi e promemoria. Ma puoi anche monitorare il tuo sonno e la qualità della respirazione, più tantissime altre cose.

Si può controllare la fotocamera dello smartphone usando OPPO Band come telecomando remoto; massima libertà per foto e selfie in qualunque situazione. Per questo e altre mille ragioni che puoi scoprire da te, l’OPPO Band Sport AMOLED è uno dei wearable del momento e rappresenta un ottimo prodotto in rapporto qualità-prezzo. Vola su Amazon, lo prendi adesso in super offerta a 29€, e le spese di spedizioni gratuite con Prime. Ma fai in fretta, pochissimi pezzi disponibili.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.