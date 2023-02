OPPO Band Sport: smartband INCREDIBILE a prezzo FOLLE su Amazon (-40%)

Se c’è una offerta di Amazon che non puoi assolutamente ignorare in questo inizio di settimana, questa è senza ombra di dubbio legata all’ottima smartband economica OPPO Band Sport. Infatti, con un incredibile sconto del 40% e con la consegna rapida e completamente gratuita, quest’oggi ti bastano appena 29€ per allacciare al polso un fitness tracker completo a 360°.

Nonostante il prezzo evidentemente molto aggressivo, la Band Sport di OPPO non ha nulla da invidiare a device molto più costosi: è realizzata con materiali di buona fattura, è impermeabile agli schizzi d’acqua e dispone di funzionalità avanzate molto importanti per il tracking della salute e dell’attività fisica.

C’è il 40% di sconto su Amazon per la validissima OPPO Band Sport

OPPO Band Sport integra un precisissimo sensore HR sul retro in grado di registrare costantemente il battito cardiaco e la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2), ma viene anche sfruttato per valutare la qualità del sonno. Inoltre, il fitness tracker è ideale anche per chi pratica discipline sportive per mantenersi in forma: può registrare correttamente le informazioni relative al ciclismo (all’aperto e al chiuso), il nuoto in piscina, gli esercizi di yoga oppure la corsa all’aperto o sul tapis roulant.

Preparati a un’esperienza di utilizzo senza limiti con la smartband a marchio OPPO, l’unica che ti arriva a casa in 1 giorno e senza costi extra di spedizione ad appena 29€ con il 40% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.