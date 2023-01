OPPO Band Sport: wearable TUTTOFARE a prezzo HOT (-40% su Amazon)

La nuova settimana non potrebbe iniziare meglio: la validissima smartband economica OPPO Band Sport è in super offerta su Amazon al prezzo più conveniente degli ultimi mesi. Infatti, ad appena 29€ con ben il 40% di sconto, il wearable del colosso cinese è pronto a soddisfare le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista.

Leggera, comoda da indossare, ricca di funzionalità e con un’autonomia record che ti farà dimenticare dove hai lasciato il caricabatterie, la smartband di OPPO è anche impermeabile all’acqua fino a 50 metri di profondità.

OPPO Band Sport costa pochissimo su Amazon: appena 29€ con il 40% di sconto

Frontalmente l’ottimo pannello AMOLED a colori da 1.1 pollici è perfetto da utilizzare anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole – un punto debole di molte altre smartband economiche -, mentre sul lato opposto un precisissimo sensore HR si occupa di registra la frequenza cardiaca 24/7, la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del sonno.

Come se non bastasse, nonostante il prezzo di vendita di appena 29€ OPPO Band Sport è sempre al tuo fianco anche durante gli allenamenti: la smartband registra le informazioni più utili di ben 12 attività fisiche differenti, tra cui lo yoga, ciclismo, nuoto, corsa (all’aperto e al chiuso), tapis roulant e molto altro ancora.

Non farti scappare questa incredibile occasione su Amazon, l’unica che ti permette di acquistare la validissima smartband sportiva di OPPO a un prezzo assolutamente conveniente; quest’oggi ti bastano appena 29€ per riceverla direttamente a casa in 1 giorno e senza costi extra di spedizione con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.