OPPO Band Style, la STREPITOSA smartband crolla della metà su Amazon

Hai a disposizione un budget limitato e sei alla ricerca di una smartband in grado di garantirti il massimo delle prestazioni? Nessun problema: quest’oggi è il tuo giorno fortunato perché l’ottima OPPO Band Style è in offerta su Amazon con il 50% di sconto.

Ad appena 34€, infatti, la smartband del colosso cinese ti assicura un utilizzo al top sotto tutti i punti di vistasin dal primo momento in cui la allaccerai al polso.

OPPO Band Style è tua con il 50% di sconto su Amazon: cosa stai aspettando?

Dotata di un bel design con un display ampio e luminoso e un corpo leggero ed ergonomico, la smartband dispone di un gran numero di sensori e tecnologie che ti permetteranno di tenere sempre sotto controllo le prestazioni fisiche e anche alcuni parametri vitali. Infatti, al di sotto del display AMOLED a colori è presente un sensore HR pensato per registrare costantemente (24/7) la frequenza cardiaca e anche la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2); non sono molte le smartband a offrirti questo importante parametro in questa fascia di prezzo.

Oltre a essere impermeabile fino a 50 metri di profondità, la puoi anche indossare in piscina e sotto la doccia, OPPO Band Style è in grado di registrare automaticamente alcuni parametri fisici durante i tuoi allenamenti all’aperto e al chiuso. Inoltre, tutte i dati raccolti vengono automaticamente sincronizzati in tempo reale con l’applicazione mobile disponibile sia su iOS che su Android.

Non perdere questa incredibile occasione e acquista subito la bella e versatibile smartband OPPO Band Style fintanto che è ancora disponibile su Amazon con il 50% di sconto. Ti assicuriamo che la apprezzerai fin da subito non appena la allaccerai al polso.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.