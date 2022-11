OPPO Band Style, sconto FOLLE su Amazon per la smartband (-46%)

L’offerta di Amazon per la smartband OPPO Band Style in qualche modo sottolinea un concetto sempre più attuale: non è necessario spendere un capitale per allacciare al polso un fitness tracker di qualità e con un bel design. Infatti, ad appena 37€ con uno sconto del 46%, quest’oggi hai la possibilità di acquistare una delle più popolari e apprezzate smartband degli ultimi tempi risparmiando ben 31€.

Realizzata con materiali di buon livello e dotata di una cassa leggera, robusta e impermeabile fino a 50 metri, il wearable di OPPO ha tutte le carte in regola per assicurarti una buona esperienza di utilizzo.

Prezzo super conveniente su Amazon per la smartband OPPO Band Style

Frontalmente è presente un bel pannello AMOLED da 1.1 pollici ad alta risoluzione, mentre sul versante opposto un sensore HR traccia costantemente il battito cardiaco, registra la concentrazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e monitora anche la qualità del sonno.

Perfettamente compatibile con iOS e Android, uno degli aspetti più validi del fitness tracker è senza ombra di dubbio il supporto a numerose attività fisiche, tra cui: nuoto, corsa all’aperto e al chiuso, ciclismo all’aperto e al chiuso, yoga, vogatore, camminata veloce e molto altro ancora.

Questa offerta di Amazon per la smartband economica di OPPO è valida solo per pochissimo tempo: mettila subito nel carrello per riceverla direttamente a casa in appena 1 giorno con tanto di consegne rapide e gratuite con i servizi Prime di Amazon.

