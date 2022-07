OPPO Enco Air 2: ASSURDO lo sconto del 62%!

Se siete amanti delle cuffiette bluetooth per smartphone, impazzirete di fronte a questa super offerta su Amazon. le cuffiette Oppo Enco Air W32 sono scontate del 62%, portando il lopro prezzo a soli 37,99 €. Assurdo. Con questo prezzo non ci sono neanche dubbi sull’acquisto, è da fare subito.

Prezzo davvero imperdibile!

Le oppo Enco Air 2 sono delle cuffie ultraleggere, appena 3,75 grammi ad auricolare, che si adattano perfettamente alla forma del vostro orecchio. Le noterete a malapena e non dovrete preoccuparvi di perderle mentre siete in movimento. Potete godervi la musica definita, grazie al driver dinamico composito in titanio da 12 mm e del powerbass Booster che lavorano in armonia per incanalare e amplificare ogni dettaglio. I due microfoni incorporati, tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione. Molto buona anche l’autonomia che vi consente una ricarica alla settimana per un utilizzo giornaliero. Da indossare sono veramente comode, merito del loro design e soprattutto del loro peso super contenuto. Potete scegliere le nuove oppo Enco Air 2 in due colorazioni principali bianco e nero. Tuttavia, sappiate che la super offerta di oggi vale solo per il modello di colore bianco. Inoltre, tramite la app per smartphone potete controllare tutti i parametri principali delle cuffie, come: il livello della batteria, la qualità del suono e molto ancora.

Insomma, per chiunque stia cercando un paio di cuffiette bluetooth moderne e comode, ma senza spendere molto, le oppo Enco Air 2 sono la scelta perfetta. Hanno tutte le funzionalità necessarie per delle cuffie, ma soprattutto il prezzo giusto sul mercato. Prezzo che diventa IRRESISTIBILE con un super sconto del 62% come quello di oggi, che porta il prezzo a soli 37,99 €. Davvero, non fatevele scappare! Con questo prezzo è impossibile avere dubbi, vanno COMPRATE subito. Non ve ne pentirete, noi le abbiamo già dalla data della loro uscita. Fantastiche.

