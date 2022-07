OPPO Enco Air W32, gli auricolari più venduti in SCONTO FOLLE

Nel corso degli ultimi anni gli auricolari sono sempre più apprezzati perché leggeri e comodi per diventare indispensabili in diversi contesti come lo studio, lo sport e il lavoro. Questi auricolari OPPO Enco Air W32 soddisfano l’esigenza dei consumatori di godere di un suono di qualità nei vari scenari d’utilizzo e segnano la direzione verso una nuova esperienza di ascolto per i giovani utenti. Oggi sono nuovamente in super sconto su Amazon. Una promozione incredibile perché ti consentono di accaparrarti gli autricolari del momento adesso a soli 37 euro, ovverosia con un mega sconto del 62%, che tradotto in sold0ni fanno 61,91€. Compatibili con Android e iOS, tra le caratteristiche principali vantano due microfoni incorporati in Enco Air tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione.

OPPO Enco Air W32, auricolari di qualità

Il design degli auricolari è determinante per un’esperienza di utilizzo intuitiva. Questi in tal senso soddisfano il gusto estetico dei più esigenti, ma anche la necessità di indossarli comodamente per l’intera giornata, accompagnando ogni momento. Utilizzando un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, i nuovi auricolari OPPO Enco Air W32 permettono agli utenti di godere di bassi ancora più profondi e vibranti, di medi cristallini e di alti brillanti, la combinazione perfetta per un’esperienza audio coinvolgente.

È presente, inoltre, un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi: per gli amanti della musica pop, rock o EDM, ascoltare i propri brani preferiti con le Enco Air sarà come andare ad un concerto. Per ascoltare musica, guardare film o seguire lezioni online, le cuffie offrono un’esperienza di utilizzo libera e confortevole. OPPO dispone di una profonda conoscenza della musica e di solide competenze nella sintonizzazione dell’audio. Grazie all’impegno e la ricerca del team OPPO Blu-Ray, le nuove cuffie Enco Air W32 assicurano agli utenti un audio straordinariamente bilanciato e due nuovissimi effetti sonori Enco Live: Bass Boost e Clear Vocals.

Linee eleganti e originali, uniche nel loro genere, caratterizzano il design della custodia, con la parte superiore traslucida che può essere abbinata a qualsiasi look. Quest’ultima si carica contemporaneamente con gli auricolari e offrono una tecnologia ricaricaflash che in soli 10 minuti consente fino a 8 ore di audio ad alte prestazioni. Una volta carichi, gli auricolari possono riprodurre musica per 4 ore. Poi puoi ricaricarli fino a 5 volte inserendoli nella custodia. Fai tuoi subito questi auricolari, adesso a soli 37 euro, ovverosia con un mega sconto del 62%, che tradotto in sold0ni fanno 61,91€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.