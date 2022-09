Oppo Enco Air W32: metà prezzo per gli auricolari Android più venduti

Se sei un fan delle cuffie bluetooth per smartphone, impazzirai di fronte a questo super affare su Amazon. Gli auricolari true wireless Oppo Enco Air W32 sono scontati del 50% a soli 49,99 €. Con il metà prezzo, non c’è dubbio che l’acquisto deve essere fatto immediatamente.

Oppo Enco Air W32: non perdete questo metà prezzo!

Le oppo Enco Air 2 sono degli auricolari ultraleggeri che pesano solo 3,75 grammi per auricolare e si adattano perfettamente alla forma delle tue orecchie. Difficilmente li noti e non preoccuparti di perderli in movimento. Goditi la musica definita grazie ai driver dinamici compositi in titanio da 12 mm e agli amplificatori dei bassi che lavorano in armonia per guidare e amplificare ogni dettaglio. Due microfoni integrati tracciano in modo intelligente le voci e le separano dal rumore di fondo in tempo reale per chiamate chiare in qualsiasi situazione.

Molto buona anche l’autonomia che permette di caricare per una settimana di utilizzo quotidiano. Grazie al loro design e, soprattutto, al loro peso ultraleggero, sono molto comodi da indossare. Puoi scegliere le nuove oppo Enco Air 2 nelle due colorazioni principali bianco e nero. Tuttavia, sappi che il super affare di oggi è disponibile solo in bianco. Inoltre, tramite l’app per smartphone, puoi controllare tutti i parametri principali dell’auricolare, come: livello della batteria, qualità del suono e altro ancora.

Insomma, le oppo Enco Air 2 sono la scelta perfetta per chi cerca un paio di auricolari bluetooth moderni e comodi senza spendere troppi soldi. Hanno tutte le caratteristiche di cui una cuffia ha bisogno, ma soprattutto un prezzo accessibile sul mercato. Il prezzo è davvero irresistibile, con un super sconto del 50% come oggi, ora costano solo 49,99 €. Davvero, da non perdere! Non ci possono essere dubbi a questo prezzo, devono comprarlo ora. Non te ne pentirai, li abbiamo dal lancio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.