OPPO Enco Air W32 tornano disponibili su Amazon con lo SCONTO FOLLE del 60%

I favolosi auricolari OPPO Enco Air W32 sono nuovamente in super sconto su Amazon. Una promozione incredibile perché ti consentono di accaparrarti gli autricolari del momento adesso a soli 39 euro, ovverosia con un mega sconto del 60%, che tradotto in sold0ni fanno 61,91€. Compatibili con Android e iOS, tra le caratteristiche principali vantano due microfoni incorporati in Enco Air tracciano in modo intelligente la voce umana e la separano dal rumore di fondo in tempo reale, per chiamate nitide in ogni condizione.

OPPO Enco Air W32, auricolari di qualità

Quando si parla di cuffie wireless, la qualità dell’audio è un fattore che non può essere oggetto di negoziazione. È il requisito di partenza per l’utente ed è anche il cuore dell’esperienza offerta dalle OPPO Enco Air W32. Utilizzando un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, i nuovi auricolari permettono agli utenti di godere di bassi ancora più profondi e vibranti, di medi cristallini e di alti brillanti, la combinazione perfetta per un’esperienza audio coinvolgente.

È presente, inoltre, un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi: per gli amanti della musica pop, rock o EDM, ascoltare i propri brani preferiti con le Enco Air sarà come andare ad un concerto. OPPO dispone di una profonda conoscenza della musica e di solide competenze nella sintonizzazione dell’audio. Grazie all’impegno e la ricerca del team OPPO Blu-Ray, le nuove cuffie Enco Air W32 assicurano agli utenti un audio straordinariamente bilanciato e due nuovissimi effetti sonori Enco Live: Bass Boost e Clear Vocals.

Linee eleganti e originali, uniche nel loro genere, caratterizzano il design della custodia, con la parte superiore traslucida che può essere abbinata a qualsiasi look. Quest’ultima si carica contemporaneamente con gli auricolari e offrono una tecnologia ricaricaflash che in soli 10 minuti consente fino a 8 ore di audio ad alte prestazioni. Una volta carichi, gli auricolari possono riprodurre musica per 4 ore. Poi puoi ricaricarli fino a 5 volte inserendoli nella custodia. Fai tuoi subito questi auricolari, adesso a soli 39 euro, ovverosia con un mega sconto del 60%, che tradotto in sold0ni fanno 60€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.