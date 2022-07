OPPO Enco Air2: alternativa ad AirPods Pro al minimo storico

Enco Air2, gli auricolari True Wireless di Oppo, sono al minimo storico. Lanciati da pochissimo tempo, sono uno dei prodotti più interessanti del settore, soprattutto per l’ottimo rapporto prezzo/prestazioni. Sono smart, offrono bassi robusti e sofisticate tecnologie di soppressione del rumore ambientale e in più resistono a polvere e schizzi. Sono praticamente degli AirPods Pro ma a un quarto del prezzo.

E oggi sono pure al minimo storico. Costano 56€ e spicci su Amazon, incluse spedizioni rapide Prime.

Non sono soltanto eleganti e potenti, ma ridefiniscono gli standard qualitativi della fascia di prezzo in cui si collocano. Tradotto in soldoni, non riuscirete a trovare qualcosa di meglio per questa cifra. Che ora è perfino più allettante.

Gli Enco Air2 infatti vantano un design ispirato ad Apple, ma caratterizzato da una custodia translucida con batteria integrata da 24 ore di autonomia (4 ore senza custodia) e una bassa latenza binaurale con trasmissione Bluetooth 5.2. Dunque non sono soltanto eleganti e dalle performance audio di alto livello; sono pure molto stabili nella connessione.

I comando poi sono completamente touch, il che contribuisce a renderle non solo facili da usare ma anche molto tecnologiche. E sono ovviamente compatibili sia con Android che con iOS.

Insomma, fatevi un favore, e fate clic su questa pagina di Amazon, per ordinarle a 56€ incluse spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.