OPPO Enco Air2, gli auricolari entry-level più venduti di febbraio a 39€

Gli OPPO Enco Air2, i nuovi auricolari dotati di un driver dinamico da 13,4 mm con svariate sfumature sonore, sono in super offerta su Amazon. Oggi li puoi avere infatti a soli 39€, ovverosia 30 Euro in meno rispetto al prezzo di listino che è 69,99€. Caratterizzati da un design che vanta linee eleganti e originali, nella fascia prezzo entry-level sono considerati i più performanti e completi, dunque a queste cifre l’affare diventa doppio.

Auricolari di qualità a un prezzo accessibile

Quando si parla di cuffie wireless, la qualità dell’audio è un fattore che non può essere oggetto di negoziazione. È un requisito richiesto in partenza dall’utente ed è ciò che mirano a offrire gli OPPO Enco Air2. Utilizzando un driver da 13,4 mm con diaframma titanizzato in materiale misto, questi auricolari permettono agli utenti di godere di bassi ancora più profondi e vibranti, di medi cristallini e di alti brillanti.

Tra le feature è inoltre presente un bass booster che migliora ulteriormente le prestazioni dei bassi e la cancellazione del rumore con Intelligenza Artificiale, per assicurare un ascolto ottimale. OPPO, insomma, ha lavorato davvero bene sotto tutti i punti di vista.

OPPO Enco Air2 garantiscono la riproduzione musicale fino a 4 ore senza la custodia di ricarica, ma se usati insieme ad essa, arrivano fino a 24 ore. I nuovi auricolari sono dotati di tecnologia Bluetooth 5.2 binaurale a bassa latenza che permette di ricevere il segnale in simultanea su entrambi gli auricolari e mantenere così una connessione più stabile durante la visione di video o una sessione di gaming, e una migliore qualità audio delle telefonate.

