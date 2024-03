OPPO Enco Air3 in super offerta a 49,99€ da Unieuro (anche in 3 rate)

Gli auricolari OPPO Enco Air3 sono i protagonisti della nuova promozione Marzo ti Sorprende di Unieuro, valida fino al 14 marzo. Grazie all’offerta di oggi, sono in vendita a 49,99 euro invece di 69,99 euro, con in più la possibilità di pagarli in tre rate a interessi zero con Klarna o PayPal.

Il Bluetooth di nuova generazione, un design scintillante e un suono coinvolgente sono i principali punti di forza dei nuovi auricolari true wireless Enco Air3 di OPPO, che figurano tra i migliori prodotti della categoria nella fascia di prezzo compresa tra 50 e 100 euro.

OPPO Enco Air3 in sconto del 29% sul sito di Unieuro

Uno dei fiori all’occhiello dei nuovi Enco Air3 è il design a goccia di rugiada, come viene definito sul sito ufficiale. Un salto in avanti importante, per questi auricolari semi-in ear dal design sofisticato.

Un altro tratto distintivo delle nuove cuffie OPPO è l’algoritmo proprietario Alive Audio, che restituisce un suono surround coinvolgente, a tutto vantaggio dell’ascolto di musica e film. A questo risultato concorrono anche il processore di segnale digitale HiFi 5 DSP e il driver in polimero composito da 13,4 mm.

Integrato negli auricolari troviamo anche il Bluetooth 5.3 di nuova generazione, per un’efficienza energetica, stabilità e bassa latenza ulteriormente migliorati rispetto alle precedenti generazioni.

OPPO Enco Air3, i nuovi auricolari true wireless dell’azienda asiatica, sono in offerta a soli 49,99 euro sul sito unieuro.it, con tanto di spedizione gratuita e la possibilità di usufruire del pagamento in tre comode rate a interessi zero da 16 euro al mese.

