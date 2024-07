OPPO Enco Air3 Pro a quasi META' PREZZO: l'offerta è IRRIPETIBILE

Da oggi puoi ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora grazie a questi auricolari top di gamma! Si tratta degli OPPO Enco Air3 Pro, al momento disponibili su Amazon a soli 47 euro con un mega sconto del 47%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della mega offerta, gli articoli stanno andando a ruba!

OPPO Enco Air3 Pro: audio impeccabile e autonomia massima

Gli OPPO Enco Air3 Pro sono degli auricolari top di gamma che si contraddistinguono per una serie di specifiche tecniche di altissimo livello.

Innanzitutto sono dotate di un Driver Dinamico, in fibra di Bambù da 12.4 mm che garantisce un suono naturale e nitido, con bassi profondi e coinvolgenti ed alti super cristallini. Inoltre si caratterizzano per la Riduzione attiva del rumore a doppio microfono AI con 4 modalità differenti: in questo modo sia le chiamate che la riproduzione musicale saranno più nitide che mai in qualsiasi ambiente tu sia.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria da 440mAh che permette di avere un’autonomia elevatissima così da poter sfruttare le cuffiette per una giornata intera senza nessuna preoccupazione. Allo stesso modo i tempi di ricarica sono minimi quindi con pochi minuti potrai avere l’energia necessaria per ascoltare la tua musica preferita per ore.

Per finire il Bluetooth 5.3 bineurale a bassa latenza assicura una connessione sempre veloce e super stabile in ogni occasione. Gli auricolari sono dotati anche di funzione multi-dispositivo quindi possono essere abbinati a 2 dispositivi in contemporanea.

