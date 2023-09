OPPO Enco Air3: gli auricolari wireless top al prezzo INCREDIBILE!

Sei in cerca di un nuovo paio di auricolari TWS? Ecco gli OPPO Enco Air3: degli auricolari completamente senza cavo, con batteria titanica, controlli touch e prezzo super! Solo per oggi, sono in sconto del 29% su Amazon rispetto al prezzo di listino. Grazie alla promo, ora costano solo 49,90€.

Gli auricolari tradizionali diventano super smart: ecco gli OPPO Enco Air3

Il mercato è pieno di auricolari TWS in-ear. Gli auricolari standard invece, non sono poi così frequenti: per intenderci, si tratta di quei modelli che non presentano alcun gommino per l’inserimento nell’orecchio e che si adattano in modo perfetto ad ascolto musicale oltre che a chiamate e messaggi vocali.

Gli OPPO Enco Air3 sono tra i migliori auricolari tradizionali disponibili sul mercato: hanno un’ottima durata della batteria e una qualità generale davvero interessante. La batteria dura complessivamente 25 ore considerando il powerbank che si ricarica via USB-C. Con soli 10 minuti nel case, gli auricolari sono in grado di riprodurre musica per ben 2 ore.

Il case di ricarica accoglie i due auricolari e, grazie al coperchio trasparente, sono sempre visibili. Grazie al led di ricarica integrato, si può sempre avere sotto controllo anche lo stato di ricarica del device. Oltre questo, gli auricolari hanno una forma molto tradizionale, ma l’asticella che cela al suo interno la batteria su ciascuno di essi è in grado di far compiere azioni solo sfiorandola.

Si integrano perfettamente con smartphone Android, PC Windows, iPhone, iPad e macOS. Offrono una qualità del suono che, a detta di OPPO, è coinvolgente e di grande qualità. Non manca la certificazione IP54 che permette di utilizzare questi auricolari anche in contesti sportivi. Ultima, ma non per importanza, è la presenza della cancellazione del rumore attiva. Non male per questa tipologia di prodotto.

Come detto in apertura, gli OPPO Enco Air3 sono disponibili su Amazon al 29% di sconto. Il prezzo è quindi di soli 49,90€ per la variante viola, molto elegante e diversa dai soliti auricolari che si vedono in giro. Chi cerca un prodotto di questo genere può andare sul sicuro acquistando questo modello.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.