OPPO Enco Buds2 ad APPENA 19,99€: prezzo SHOCK

Dai vita al tuo ritmo senza interruzioni con gli Enco Buds2 di OPPO, concepiti per offrire un’esperienza sonora immersiva e un comfort senza pari! Sono gli auricolari perfetti da indossare quotidianamente, andando a lavoro o all’università e, solo per pochissimo, sono disponibili al prezzo shock di soli 19,99€. Non perdere questa fantastica opportunità, finché siete in tempo.

Gli auricolari Oppo Enco Buds2 a un prezzo STRACCIATO

Grazie al driver da 10mm placcato in titanio e a una struttura acustica innovativa, questi auricolari garantiscono una riproduzione audio perfetta, con dettagli cristallini, bassi profondi e avvolgenti che si adattano in modo intelligente a ogni brano. La qualità acustica, inoltre, traspare anche nelle chiamate, offrendo un audio nitido e chiaro, per farti sentire e ascoltare con la massima comodità.

Non meno importante, la leggerezza è al centro del design, con ciascun auricolare Enco Buds2 che pesa solamente 4g, meno di un foglio di carta A4. Questo peso minimo, combinato con una struttura stabile e testata, garantisce un comfort eccezionale durante tutto il giorno. La connessione Bluetooth 5.2, inoltre, assicura un collegamento ultra-rapido con il tuo smartphone, stabile e privo di latenza, per garantire un’esperienza senza interruzioni super dinamica e di prima qualità

Non avrai problemi ad ascoltare musica o fare call anche tutto il giorno, grazie alla generosa batteria degli Enco Buds2. Gli auricolari, infatti, hanno una sorprendente autonomia che si estende fino una settimana per un utilizzo medio, consentendoti di godere della tua musica preferita per un totale di 28 ore totali. Le chiamate, invece, offrono un’autonomia di conversazione di circa 16 ore, assicurandoti di rimanere connesso senza preoccuparti di rimanere senza energia. Proprio per questo, viste le caratteristiche più che interessanti di questi auricolari OPPO Enco Buds2, ti consigliamo di metterli nel carrello quanto prima!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.