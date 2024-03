OPPO Enco Buds2 auricolari True Wireless, crollo del prezzo, MENO 40 PER CENTO!

OPPO Enco Buds2 sono la risposta perfetta per chi cerca auricolari wireless di grande qualità, con tutte le funzioni tipiche di un dispositivo del genere, e ovviamente un prezzo vincente. Il prezzo pieno sarebbe già vincente di per se, 33,60 euro, oggi però possiamo pagarle decisamente meno, visto il sontuoso MENO 40% applicato da Amazon! Crollo totale per OPPO Enco Buds2 possiamo indossarle spendendo 19,99 euro! Davvero una gran bella offerta questa, assolutamente da non perdere! Il carrello Amazon piange, riempitelo ora!

Suono cristallino

Il design di OPPO Enco Buds2 è minimalista e ergonomico: gli auricolari si adattano perfettamente al padiglione auricolare e sono leggeri, rendendo facile indossarli per tanto tempo senza affaticare l’orecchio. Inoltre, che sia una giornata sportiva o un pomeriggio piovoso si potrà uscire senza doversi preoccupare dei danni causati dal sudore, durante l’allenamento, o dagli spruzzi d’acqua durante le giornate piovose. Tutto grazie alla certificazione IPX4.

OPPO Enco Buds2 offrono un suono di alta qualità, ricco di dettagli e con una gamma dinamica ben equilibrata. I driver dinamici da 10 mm producono bassi potenti e profondi, mentre gli alti sono chiari e definiti. La tecnologia di cancellazione attiva del rumore assicura un’esperienza d’ascolto immersiva, isolando dai rumori esterni indesiderati.

Di grande importanza e efficacia è la connettività stabile e affidabile degli auricolari. Dotati di Bluetooth 5.2, OPPO Enco Buds2 si accoppiano rapidamente con il dispositivo di riproduzione, garantendo una connessione iper stabile e una qualità audio costante. Inoltre, la latenza ridotta significa che OPPO Enco Buds2 sono ideali anche per guardare video e giocare senza problemi di sincronizzazione audio.

Le funzionalità smart integrare negli auricolari arricchiscono ulteriormente l’esperienza d’uso. Il touch control consente di gestire la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate e attivare l’assistente vocale con semplici tocchi sugli auricolari. Inoltre, la compatibilità con gli assistenti vocali come Google Assistant e Siri è la classica ciliegina sulla torta.

L’ampia batteria garantisce poi autonomia sufficiente per una settimana di utilizzo medio, con sino a 28 ore di ascolto musicale continuo. La ricarica rapida consente di ottenere fino a 120 minuti di ascolto con soli 15 minuti di ricarica, rendendo OPPO Enco Buds2 perfetti per chi è sempre in movimento. Le chiamate garantiscono un’autonomia di 16 ore di conversazione.

OPPO Enco Buds2 spiccano per il loro design confortevole, le prestazioni audio di alta qualità, la connettività affidabile e le funzionalità smart avanzate. Ma soprattutto per il loro sconto, un CLAMOROSO MENO 40% Amazon!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.