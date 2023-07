OPPO Enco Buds2: il prezzo scende ma l'audio è sempre al top!

Siete stufi dei fili delle cuffie che si attorcigliano tutte le volte che fate la vostra corsetta quotidiana o andate in palestra? Non ce la fate più a pulire l’ingresso del jack del vostro smartphone che si riempie sempre di polvere, lanuggine e cose varie di cui non vogliamo sapere l’origine? Si? Bene allora!

È quindi il momento giusto per acquistare OPPO Enco Buds2, gli auricolari True Wireless del famoso produttore cinese approfittando di una SUPER OFFERTA taglia prezzo Amazon. Ve li potete portare a casa a soli 24,99 €, approfittando di uno SCONTO GIGANTE del 50%!

Audio top, lo sconto pure!

Il prezzo è incredibile: 24,99 euro per OPPO Enco Buds2 equivale praticamente ad un regalo. La scheda tecnica non dice bugie, ci troviamo davanti ad un prodotto Premium senza alcun dubbio che costa come un entry level di quelli che è facile trovare nei cestoni degli ipermercati!

Enco Buds2 sono graziati da un design ergonomico a forma di goccia per adattarsi senza problemi all’orecchio e garantire una presa nel padiglione auricolare salda e soprattutto molto confortevole. Se portate a lungo non genereranno fastidi e ovviamente non cadranno mai a terra quando si corre o si farà altra attività sportiva.

Sono dotati di driver da 10 mm, che generano un suono è pulito, cristallino e decisamente azzeccato. Per esaltare quindi le qualità sonore di Enco Buds2 Oppo ha inserito una funzione di cancellazione del rumore che una volta attivata consente di bloccare con grande efficacia i rumori di fondo, sfruttando la presenza di due microfoni, allo scopo di ottenere il miglior “silenzio” possibile. E come se non bastasse per migliorare questa dotazione interviene anche una A.I. pensata allo scopo.

Se da un punto di vista dell’audio Oppo ha confezionato un prodotto davvero di qualità, la stessa cosa possiamo dire per l’autonomia. Si arriva a ben 5.5 ore con una singola carica, che può raggiungere 25 ore con la custodia. OPPO Enco Buds2 non ci lasceranno mai a piedi insomma. E come se non bastasse sono dotate anche di ricarica veloce: poco più di un’ora per una carica completa.

E per concludere, ma non per importanza a rendere la connessione dispositivo cuffie ancor più stabile ed efficiente, sicura e di maggior portata ci pensa il protocollo Bluetooth 5.2.

Non comprarle sarebbe un delitto, subito a carrello Amazon, ora!

