OPPO Enco Buds2 Pro a quasi META' PREZZO: oggi sono tue a SOLI 26 EURO

Preparati ad ascoltare la tua musica preferita come mai prima d’ora con le OPPO Enco Buds2 Pro! Oggi sono disponibili su Amazon a soli 26 euro con un mega sconto del 46%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta subito della mega promozione, gli articoli stanno andando a ruba e potrebbero terminare da un momento all’altro!

OPPO Enco Buds2 Pro: audio immersivo e massimo comfort

Le OPPO Enco Buds2 Pro sono degli auricolari top di gamma che ti faranno letteralmente immergere nella tua musica preferita.

Si contraddistinguono per un Driver Dinamico in Titanio da 12.4 mm che offre sempre un audio cristallino, fedele e dettagliato in ogni contesto. Inoltre gli auricolari sono dotati della funzionalità di Riduzione del rumore in chiamata AI che permette di tracciare intelligentemente la voce umana, ed eliminare i rumori di sottofondo: in questo modo le tue telefonate saranno più chiare che mai ovunque tu sia, anche nei posti super affollati.

La connettività non è da meno in quanto dispongono di Bluetooth 5.3 bineurale, a bassa latenza, così da permetterti di utilizzare le cuffie dappertutto senza nessuna interruzione di segnale. In più vantano la funzione di multi-dispositivo quindi possono essere abbinate a 2 dispositivi in contemporanea, che si tratti di smartphone, tablet o computer.

Un’altra caratteristica di spicco è la batteria super potente che offre un’autonomia lunghissima della durata di una giornata intera. Anche i tempi di ricarica sono minimi così, in pochi minuti, potrai ottenere l’energia di cui hai bisogno.

