OPPO Enco Buds2 SCONTATISSIMI AL 60%: oggi sono tuoi a MENO DI 20 EURO

Amazon ha appena lanciato un’offerta mai vista prima su un modello di auricolari top di gamma! Stiamo parlando degli OPPO Enco Buds2, oggi disponibili a soli 19 euro con uno sconto folle del 60%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta il prima possibile della promozione speciale, non capita tutti i giorni!

OPPO Enco Buds2: specifiche tecniche e modalità di utilizzo

Gli OPPO Enco Buds2 si caratterizzano per un potente e innovativo algoritmo di cancellazione dei rumori di fondo: questo vuol dire che potrai ascoltare in modo immersivo la tua musica preferita ed effettuare chiamate chiare e cristalline anche negli ambienti più rumorosi senza mai alzare la voce.

La caratteristica di spicco delle cuffie è il driver da 10mm placcato in titanio di cui sono dotate che garantisce una riproduzione del suono perfetta, con dettagli cristallini e nitidi, e l’aggiunta di bassi immersivi e profondi che si adattano automaticamente ad ogni genere musicale.

Un’altra punta di diamante di questi dispositivi è la batteria super potente che offre un’autonomia davvero ami vista prima: basti pensare che con una sola carica avrai a disposizione 28 ore di ascolto e 16 ore di conversazione no-stop. In più, la ricarica è davvero velocissima così ti basteranno pochi minuti per avere l’energia sufficiente per un’intera giornata.

Allo stesso modo la protezione IPX4 garantisce un utilizzo degli auricolari in ogni occasione: potrai usarli sotto la pioggia, al mare, in piscina o durante una lunga sessione di allenamenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.