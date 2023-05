OPPO Enco Buds2, True Wireless al prezzo più basso di sempre

Siete stanchi dei fili delle cuffie che si attorcigliano ogni volta che andate a correre o andare in palestra? Siete stanchi di dover pulire il foro del jack del vostro smartphone che si riempie sempre di lanuggine e schifezze varie? Si? Bene allora!

È quindi il momento giusto per acquistare OPPO Enco Buds2, gli auricolari True Wireless del famoso produttore cinese approfittando di una clamorosissima offerta taglia prezzo Amazon. Ve li potete portare a casa a soli 19,99 €, approfittando di uno SCONTO GIGANTE del 60%!

Qualità e prezzo top!

A solo 19,99 euro OPPO Enco Buds2 sono praticamente regalate. Le caratteristiche tecniche non mentono affatto, ci troviamo al cospetto di un prodotto Premium fatto e finito che costa come un entry level da cestone!

Enco Buds2 presentano con un design ergonomico a forma di goccia, che si adatta perfettamente all’orecchio e garantisce una presa nel padiglione auricolare efficace e del tutto confortevole. Non danno fastidio per un utilizzo prolungato e soprattutto non cadranno mai quando farete sport.

A livello tecnico sono dotati di driver da 10 mm, grazie ai quali il suono è pulito, cristallino e decisamente piacevole. Proprio per questo motivo, per esaltare le doti sonore di Enco Buds2 Oppo ha inserito una funzione di cancellazione del rumore che una volta attivata consente di bloccare efficacemente i rumori di fondo, sfruttando la presenza di due microfoni come da manuale. E come se non bastasse a migliorare questa feature interviene anche una A.I. dedicata.

Se da un punto di vista dell’audio Oppo ha confezionato un prodotto davvero di qualità, la stessa cosa possiamo dire per l’autonomia. Si arriva a ben 5.5 ore con una singola carica, che può raggiungere 25 ore con la custodia. OPPO Enco Buds2 non ci lasceranno mai a piedi insomma. E come se non bastasse sono dotate anche di ricarica veloce: poco più di un’ora per una carica completa.

Inoltre, grazie ai comandi touch intuitivi, è possibile controllare la riproduzione audio, la risposta alle chiamate e accedere alle funzioni smart e alla assistente vocale. Da ultimo, ma non per importanza a rendere la connessione dispositivo cuffie ancor più stabile, sicura e di maggior porta ci pensa il protocollo Bluetooth 5.2.

Non comprarle sarebbe un delitto, il bottone qua sotto non aspetta altro che un bel clic!

