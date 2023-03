OPPO Enco Free 2: prestazioni e prezzo al TOP con QUESTA OFFERTA

Oltre a produrre telefoni che raccolgono un consenso sempre più ampio tra le nuove generazioni, il produttore cinese OPPO è impegnato in maniera attiva anche nella costruzione di auricolari dall’eccellente rapporto qualità-prezzo. Come gli ultimi auricolari true wireless Enco Free 2, che vanno a migliorare notevolmente gli Enco Free presentati nella primavera 2020. Grazie all’ultima offerta di Amazon, li puoi acquistare a 64,99 euro anziché 79,90 euro, con spedizione gratuita se sei abbonato a Prime.

OPPO Enco Free 2 in sconto del 19% su Amazon

Gli auricolari OPPO Enco Free 2 implementano un algoritmo di cancellazione del rumore personalizzato fino a 42db, la soluzione ideale per ritrovare la concentrazione in qualsiasi contesto, che tu stia studiando, oppure al lavoro o in viaggio d’affari. Altrettanto spettacolare la resa sonora, grazie alla proficua collaborazione tra OPPO e l’azienda Hi-Fi danese Dynaudio, con una riproduzione chiara e pulita del suono naturale di ogni strumento. Progettati con un design ultraleggero in grado di adattarsi alla perfezione alla forma del tuo orecchio, gli auricolari TWS di OPPO integrano la connettività Bluetooth 5.2 per un suono sempre chiaro e stabile. L’ultima ciliegina sulla torta è la durata della batteria: una carica singola dura fino a 6,5 ore, mentre usando la custodia di ricarica si arriva fino a 30 ore di autonomia.

Se sei alla ricerca di un paio di auricolari TWS dall’ottima connettività, una altrettanto valida cancellazione attiva del rumore e un’autonomia extra-large, scegli gli Enco Free 2 di OPPO a meno di 65 euro su Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.