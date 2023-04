OPPO Enco Free 2i, col 50% di SCONTO non hai più scuse: DEVI comprarle ORA

Eleganti, belli, comodi, gli auricolari OPPO Enco Free 2i sono progettati ergonomicamente per adattarsi perfettamente al tuo orecchio e regolarsi in modo ottimale ogni volta che li indossi. Ideali per l’attività sportiva, questi piccoli auricolari aderiscono in modo sicuro e confortevole alle tue orecchie. Ecco perché piacciono così tanto alle persone e ogni volta che capita un’offerta come questa di oggi su Amazon vanno a ruba. Se vuoi anche tu approfittarne ed entrare a far parte della famiglia OPPO, prendili ora a soli 49 euro con le spese di spedizione gratuite.

Le cuffie OPPO Enco Free 2i sono tue con il 50% di sconto

Questi auricolari rappresentano la migliore soluzione che ti possa capitare per soddisfare tutte le tue necessità in termini di design e di resa audio. Si adattano perfettamente a ogni forma dell’orecchio assicurando una cancellazione del rumore personalizzata. Gli auricolari OPPO Enco Free2 utilizzano un algoritmo di cancellazione del rumore che produce una curva di cancellazione del rumore personalizzata.

La tecnologia personalizzata di cancellazione attiva del rumore e il chip a tre core possono ridurre il rumore ambientale fino a 42 dB. Che si tratti di lavoro, studio o viaggi d’affari, OPPO Enco Free2 ti aiuta a ritrovare il silenzio. OPPO Enco Free2i utilizza la cancellazione del rumore in chimata a tre microfoni e un algoritmo speciale per ridurre il rumore del vento. Anche in caso di forte vento, la tua voce sarà chiara e nitida.

Con un peso di soli 4,4g e inserti in silicone con tre livelli di grandezza, si adattano facilmente ad ogni orecchio per il massimo comfort anche nell’utilizzo prolungato. Per il resto sono eccellenti in ogni aspetto, garantendoti un suono è sempre stabile e chiaro quando guardi video online o giochi con gli amici. Compatibili con smartphone Android e Apple IOS. Approfitta della promozione su Amazon e falli tuoi con appena 49 euro e le spedizioni gratis via Prime.

