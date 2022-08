OPPO Enco W12: le wearable che fanno SOGNARE, appena 27€

In cerca di un paio di wearable da amare sotto tutti i punti di vista? Le OPPO Enco W12 sono in promozione e non puoi perdertele per nessuna ragione.

Tra le migliori nella fascia di prezzo media, ora che sono in offerta sono un affare ad occhi chiusi. Conta che risparmi il 53% quindi non hai un secondo da perdere, collegati ora su Amazon e completa l’acquisto. Prezzo finale di soli 27,90€.

Le spedizioni, ovviamente, non sono un problema: se hai Prime attivo sono sia gratuite che rapide su tutto il territorio italiano.

OPPO Enco W12: come dire di no a questi auricolari Bluetooth

Disponibili in colorazione bianca, le OPPO Enco W12 sono le wearable da acquistare. Perfette perché si fanno utilizzare con una semplicità assoluta, si adattano perfettamente a qualunque acquisto. Pensa un po’, sono leggere, stabili e comode per non avere dubbi.

Appartenenti alla tipologia in ear, con le punte in silicone morbido ti restituiscono praticamente un’esperienza cucita su misura.

Al loro interno cosa custodiscono? Ti elenco i punti salienti così ti fai un po’ un punto della situazione:

audio spettacolare con driver di ultima generazione, i bassi non vengono dimenticati ma anzi, resi ancora più potenti;

con driver di ultima generazione, i bassi non vengono dimenticati ma anzi, resi ancora più potenti; cancellazione del rumore integrata per ascoltare musica e farsi sentire senza intoppi;

del integrata per ascoltare musica e farsi sentire senza intoppi; microfono incorporato per parlare ore e ore al telefono;

incorporato per parlare ore e ore al telefono; controllo touch;

compatibilità con assistente vocale.

Li puoi utilizzare sia su Android che iOS quindi non farti problemi sotto questo punto di vista. In più hai a disposizione una batteria che dura veramente tanto e la tecnologia Bluetooth 5.2 che non ti fa scendere a compromessi.

Acquista immediatamente le tue OPPO Enco W12 su Amazon senza se e senza ma, risparmi più del metà prezzo. Collegati ora e completa l’acquisto con appena 27,90€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime attivi sul tuo account.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.