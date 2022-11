OPPO Enco W12, metà prezzo su Amazon per le cuffie Bluetooth (29€)

Il 50% di sconto per le ottime cuffie OPPO Enco W12 rappresenta la migliore offerta Amazon degli ultimi tempi, a maggior ragione oggi che ti arrivano a casa in appena 1 giorno con le spedizioni rapide e completamente gratuite. Ad appena 29€, infatti, non potresti chiedere di meglio da un paio di cuffie wireless a partire dal design bello e giovanile.

Comode, leggere e con una super batteria che ti assicura fino a 24 ore di ascolto continuato (con il case di ricarica rapido), le cuffie del colosso hi-tech diventeranno in un istante il tuo gadget preferito da portare sempre con te.

Prezzo super conveniente per le cuffie Bluetooth OPPO Enco W12

Nonostante il prezzo super conveniente, le cuffie di OPPO godono di una superba equalizzazione audio che ti assicura in ogni momento un sound caldo e avvolgente; montano un microfono esterno per captare la tua voce e garantirti telefonate sempre chiare e cristalline, integrano un potente modulo Bluetooth 5.2 per la trasmissione di tracce audio ad altissima risoluzione e sono anche compatibili con iOS e Android.

Inoltre, a tutto ciò si aggiunge anche il supporto alla cancellazione del rumore per darti modo di ascoltare i tuoi brani preferiti senza interruzioni anche nel bel mezzo del traffico oppure in un bar particolarmente affollato.

Non farti scappare questa incredibile occasione per acquistare le cuffie Bluetooth con il 50% di sconto. Metti subito nel carrello OPPO Enco W12 per riceverle direttamente a casa in appena 1 giorno con le spedizioni rapide e gratuite incluse nei servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.