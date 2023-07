OPPO Enco X, auricolari da audio CELESTIALE: entra in paradiso al 50%

Audio superbo tanto da farti rivalutare anche la canzone che più odi a questo mondo. Con OPPO Enco X nelle orecchie hai ben poco di cui preoccuparti quindi sì, se stai cercando un paio di auricolari Bluetooth che sappiano il fatto loro, le hai trovate.

Collegati su Amazon dove le porti a casa a prezzo esclusivo. Con uno sconto del 50% hai poco tempo da perdere. Se sei interessato a fare un affare per soli 89,99€, collegati istantaneamente sulla pagina e completa l’acquisto ora.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi su Prime.

OPPO Enco X: gli auricolari Bluetooth che sanno il fatto loro

Comodissimi e stabili, gli OPPO Enco X sono quegli auricolari Bluetooth che quasi quasi passano in sordina ma fattelo dire: se hai uno smartphone Android lascia stare Cupertino e fiondati su queste.

Essendo Bluetooth funzionano con qualunque sistema operativo, anche su PC quindi non avere paura. In più ti regalano un’esperienza nettamente migliore con Bluetooth 5.2 che non si scollega neanche se fai le gite verso il frigorifero in piena notte.

Con microfoni, controlli touch e cancellazione del rumore hai ben poco per cui andare stretto. Ascolti, parli e gestisci in totale facilità e senza limiti per non rimanere mai deluso. In più ti faccio sapere che hanno anche la ricarica wireless quindi…

Ma se tutto questo non è sufficiente sappi che sono resistenti ad acqua e che ti regalano fino a 25 ore di utilizzo con custodia di ricarica.

Insomma, non le avessi le acquisterei di nuovo al volo. Corri su Amazon e rendi tue le OPPO Enco X a soli 89,99€ con uno sconto del 50% straordinario.

