OPPO Enco X, gli auricolari Bluetooth premium sono scontati del 50%

Gli auricolari true wireless OPPO Enco X offrono un’esperienza audio di alta qualità grazie alla collaborazione con Dynaudio, un marchio rinomato nel settore dell’audio. La combinazione di tecnologia avanzata e ingegneria audio di alta qualità garantisce un suono eccezionale, ricco di dettagli e con una resa bilanciata.

Dotati di connettività Bluetooth 5.2, gli auricolari Enco X offrono una connessione stabile e affidabile con il tuo dispositivo, consentendoti di goderti la musica senza interruzioni. Sono compatibili sia con dispositivi Android che iOS, garantendo una vasta compatibilità con smartphone e tablet, e li trovi in offerta col 50% di sconto su Amazon.

OPPO Enco X, che affare

La cancellazione attiva del rumore (ANC) degli auricolari Enco X ti permette di isolarti dai rumori esterni indesiderati, creando un’esperienza di ascolto immersiva. Puoi immergerti nella tua musica o concentrarti su chiamate chiare e nitide senza distrazioni. Gli auricolari Enco X sono dotati di tre microfoni che lavorano insieme per offrire una qualità vocale superiore durante le chiamate.

La tecnologia di riduzione del rumore ambientale garantisce che la tua voce venga trasmessa chiaramente anche in ambienti rumorosi. Con i controlli touch intuitivi, puoi gestire facilmente la riproduzione musicale, rispondere alle chiamate, regolare il volume e attivare l’assistente vocale del tuo dispositivo. È possibile personalizzare le impostazioni dei controlli touch attraverso l’app dedicata.

Gli auricolari Enco X sono dotati di ricarica wireless, che ti consente di ricaricarli comodamente su un pad di ricarica compatibile senza bisogno di cavi. Inoltre, sono dotati di una custodia compatta che offre ulteriori ricariche per prolungare l’autonomia complessiva degli auricolari.

Con una classificazione IP54, gli auricolari Enco X sono resistenti agli schizzi d’acqua e alla polvere, offrendo una protezione affidabile durante l’uso quotidiano o durante l’attività fisica. In conclusione, sono una scelta eccellente per gli amanti della musica e coloro che cercano una soluzione audio premium per il loro dispositivo mobile. E allora, che aspetti a fare tuoi questi gioiellini scontati del 50%?

