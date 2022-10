OPPO Enco X2: esperienza audio PAZZESCA ad un prezzo incredibile

Questi incredibili auricolari OPPO sono dotati del sistema acustico Super Dynamic Balance Enhanced Engine (SuperDBEE), sviluppato in collaborazione con l’azienda leader nel settore audio Dynaudio, e offrono pertanto una tecnologia audio innovativa nel settore dei dispositivi wireless. Leggeri e certificati IP54 OPPO Enco X2 sono dotati anche della certificazione Hi-Res Audio Wireless, del nuovissimo Low Latency High-Definition Audio Codec (LHDC) 4.0 e di una soluzione di cancellazione attiva del rumore (ANC) a frequenza ultra-larga, per garantire che il suono risulti sempre chiaro e senza contaminazione esterne. Prendili quindi ora a 129€ con le spedizioni gratuite garantite da Prime. Risparmierai 70,00€ (35%) e ti assicurerai degli auricolari davvero top.

OPPO Enco X2: un’esperienza audio da studio di registrazione

Dal sistema acustico SuperDBEE sviluppato in collaborazione con Dynaudio, a una struttura di cancellazione del rumore del circuito DAC recentemente ottimizzata, gli auricolari OPPO Enco X2 offrono un’esperienza audio impareggiabile. Rispetto alla generazione precedente, OPPO Enco X2 presentano doppi driver coassiali, in cui l’unità dei bassi da 0,0095 mm adotta un sistema di vibrazione a ultrasuoni a bassa distorsione ultra-transiente, utilizzato insieme a un diaframma in polimero a cristalli liquidi (LCP) fuso in solvente dorato e bobine vocali DCAA da 0,033 mm ad alta precisione.

OPPO Enco X2 sono dotati del diaframma planare tipico di OPPO e presentano il tweeter planare Absolute Center Quad-Magnet, il quale non solo garantisce agli auricolari una gamma di frequenze più ampia del 100%, che può arrivare fino a 40 kHz, ma è anche in grado di fornire una prestazione degli alti a più alta risoluzione, per un audio ancora più chiaro.

L’audio di alta qualità richiede un convertitore digitale-analogico ad alte prestazioni, noto anche come DAC. Rispetto alla generazione precedente, OPPO Enco X2 presentano anche un’ottimizzazione della struttura del chip DAC nel System-On-Chip (SOC) e l’adozione di un induttore audio di qualità superiore che permette un aumento del 25% della spinta audio. Se abbinati alla serie OPPO Find X5, gli utenti che hanno OPPO Enco X2 possono anche godere di trasmissioni end-to-end ad alta risoluzione, certificate Hi-Res Audio Wireless. Prendili quindi ora a 129€ con le spedizioni gratuite garantite da Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.