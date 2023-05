OPPO EncoX2 con qualità by Dynaudio e cancellazione attiva del rumore in offerta su Amazon

Gli auricolari wireless Oppo Enco X2 sono tra i migliori del segmento essendo comodi, inoltre hanno una solida cancellazione attiva del rumore (ANC) oltre ad un’ottima qualità del suono. Tutto ciò ha consentito alle Enco di superare la concorrenza e potersi confrontare con avversari come le AirPods Pro o le Sony WF-1000XM3, che costano quasi il 50% in più. Gli auricolari Oppo Enco X2 non sono diversi. Metti in valigia tutta l’esperienza della società a soli 129,99€ invece di 199,99€ grazie allo sconto su Amazon.

Le Oppo Enco X2 presentano un design simle a quello delle AirPods Pro. Tuttavia, questa volte è un po’ smorzato, cosa che molti preferiscono rispetto allo stile delle Enco X. Sia la custodia che gli auricolari sono realizzati in plastica e hanno una finitura lucida. Ma questo non vuol dire che si sentano a buon mercato. La custodia di ricarica ha un fattore di forma simile a un sasso. È abbastanza sottile da poter essere portata in giro insieme allo smartphone nella tasca dei jeans.

Son perfetti per andare a fare una passeggiata o fare jogging, e secondo l’azienda, hanno anche un design antibatterico con prevenzione del cerume in modo che possa impedire a quest ultimo di entrare tra l’orecchio e il minuscolo altoparlante sugli auricolari. Durano circa 40 h se utilizzate in modo continuo, possiedono la ricarica Wireless e la certificazione IP54.

Inoltre ha controlli sensibili alla pressione come la serie Huawei FreeBuds Pro. E sono più intuitivi e facili da usare. Supportano inoltre la connettività MULTIPOINT Bluetooth 5.2, che consente di connettersi a due dispositivi contemporaneamente e passare da uno all’altro senza problemi. Non molti auricolari di fascia media hanno questa funzione. Sono inoltre dotati di Google Fast Pair, che semplifica l’associazione ai dispositivi Android, ma sono compatibili anche con dispositivi Apple. Approfitta ora dello sconto del 35% e acquistale su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

