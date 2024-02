OPPO festeggia San Valentino con un regalo nel carrello tutto da scartare

Da oggi e fino al 14 febbraio OPPO festeggia San Valentino con una promozione esclusiva sul negozio ufficiale OPPO Store: gli utenti che acquisteranno uno smartphone a loro scelta tra quelli disponibili in catalogo, potranno aggiungere un accessorio o IoT selezionato a metà del prezzo. La promozione scade proprio il giorno della festa degli innamorati.

La promozione OPPO per San Valentino con il 50% di sconto a carrello su un accessorio o IoT selezionato

Sono numerosi gli smartphone OPPO che aderiscono alla promozione di San Valentino. Di seguito ecco le migliori offerte oggi disponibili su OPPO Store:

OPPO Find X5 Lite a 289,99 euro + cavo Type C a 5,00€ anziché 14,99€ o con cover+pellicola a 0,40€ anziché 29,99€

a 289,99 euro + cavo Type C a 5,00€ anziché 14,99€ o con cover+pellicola a 0,40€ anziché 29,99€ OPPO Reno8 T a 199,99 euro + cavo USB Type-C a 5,00€ anziché 14,99€

a 199,99 euro + cavo USB Type-C a 5,00€ anziché 14,99€ OPPO Reno10 a 379,99€ + Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€, o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco X Black a 45€ invece di 179,99€

a 379,99€ + Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€, o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco X Black a 45€ invece di 179,99€ OPPO Reno10 Pro a 499,99€ + Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€, o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco X Black a 45€ invece di 179,99€

a 499,99€ + Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€, o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco X Black a 45€ invece di 179,99€ OPPO A79 5G a 199,99 + Band Style Vanilla a 15€ invece di 69,99€ o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€

a 199,99 + Band Style Vanilla a 15€ invece di 69,99€ o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ OPPO A98 5G a 279,99€ + Band Style Vanilla a 15€ invece di 69,99€ o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€

a 279,99€ + Band Style Vanilla a 15€ invece di 69,99€ o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€ o Enco Air2 Pro a 30€ invece di 79,99€ OPPO A38 a 139,99€ + Band Style Vanilla a 15€ invece di 69,99€ o Buds2 Pro a 25€ invece di 49,99€

La promo San Valentino su OPPO Store è disponibile a questa pagina. Tutti gli smartphone sono acquistabili anche in 3 rate a interessi zero scegliendo come metodo di pagamento a carrello ScalaPay.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.