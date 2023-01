Oppo Find X2 Pro: il TOP DI GAMMA in sconto di oltre 160€ (Amazon)

Nel 2020 Oppo lanciò nel mercato l’eccezionale top di gamma Oppo Find X2 Pro, ridisegnando la geografia dei marchi di smartphone a livello globale. Oggi i telefoni dell’azienda asiatica sono tra i più gettonati in Italia, ed il merito lo si deve al salto generazionale avuto con l’uscita del Find X2 Pro, ancora oggi capace di non sfigurare affatto contro i medio gamma più completi del mercato. Ecco perché l’offerta di Amazon che posiziona il top di gamma di Oppo a soli 485 euro, grazie a uno sconto di oltre 160 euro, è di quelle da prendere al volo.

Find X2 Pro: un top di gamma al prezzo di un medio di gamma (anche meno)

Il modello in offerta è quello in colorazione Ceramic Black, con 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Una scheda tecnica di tutto rispetto, che spiega il motivo per cui il flagship di Oppo è riuscito a rimanere attuale anche a distanza di due anni dalla sua uscita. Lo stesso non si può dire per il prezzo, a tutto vantaggio di chi oggi vuole portarsi a casa un vero top di gamma a meno di 500 euro.

Lo schermo del Find X2 Pro di Oppo è semplicemente fantastico, grazie a un AMOLED da 6,7 pollici con refresh rate di 120 Hz e una risoluzione QHD+. Ottimo anche l’hardware, con il processore Snapdragon 865, connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1 ed NFC. Nessuna ombra nemmeno nel comparto multimediale, spinto al massimo dal nuovo sensore Sony IMX689, così così per l’autonomia (oltre un giorno di utilizzo garantito) e la ricarica rapida a 65W (da 0 a 100% di carica in appena 38 minuti).

Metti in carrello ora Oppo Find X2 Pro per approfittare dello sconto di oltre 160 euro offerto da Amazon. Le spese di spedizione sono gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.