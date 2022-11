OPPO FIND X3 LITE 5G: l'AFFARE di questa Domenica si manifesta su eBay

OPPO Find X3 Lite nel taglio 8/128GB e nel colore Astral Blue puoi averlo a 262 euro grazie alla promozione presente su eBay. L’occasione per acquisire un ottimo cellulare che ha prestazioni straordinarie all’interno di un design che non ingombra le tue tasche. Con i suoi 7,9mm di spessore e 172gr di peso, Find x3 lite risulta estremamente leggero e sottile, ma nonostante questo è dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G e di un display con frequenza di aggiornamento a 90Hz.

OPPO FIND X3 LITE 5G, prezzo WOW

Caratterizzato da un design distintivo, elegante e resistente grazie anche alla colorazione basata sullo stile oppo glow, OPPO Find X3 ha uno schermo da 6.4″ che Lite ti assicura un’esperienza fluida: le pagine scorrono senza fatica, le animazioni sono impeccabili e la risposta del touch screen è istantanea. Oltre ogni aspettativa. Find X3 Lite è dotato, come detto prima, di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria. In più, ha una memoria interna da 128GB.

Punto di forza dello smartphone è però il comparto immagini, grazie al quale avrai a portata di mano la capacità di girare video pieni di vita: pensa in grande, l’unico limite sarà la tua immaginazione. Find X3 Lite (comparto principale da 64MP) consente di scattare foto nitide, rispondendo al meglio ad ogni esigenza di inquadratura, sfruttando sia la stabilizzazione posteriore che quella frontale(Ultra Steady Video 3.0) otterremo la migliore registrazione video in qualunque situazione di ripresa.

Find X3 Lite è dotato di una batteria da 4300mAh pensata per durare, qualsiasi cosa tu faccia. E quando devi ricaricarla, basta un attimo. La ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W riporta il tuo telefono al 100% in appena 35 minuti. Una ricarica di 5 minuti ti garantisce 4 ore di funzionamento. Navigare su internet, guardare video, scorrere i tuoi feed saranno esperienze fluide e naturali grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz di Find X3 Lite, che garantisce un’interazione meravigliosamente semplice. E oggi puoi averlo a 262 euro grazie alla promozione presente su eBay.

