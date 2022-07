OPPO FIND X3 LITE 5G (Starry Black), FINALMENTE in offerta su eBay

Se vuoi un dispositivo con design di carattere, che si fa apprezzare già dall’estetica, allora la nuovissima gamma di smartphone OPPO Find X3 Lite fa per te. Considera poi che oggi puoi averlo a 259 euro nella colorazione Starry Black grazie alla promozione presente su eBay. Quindi il tutto diventa un doppio affare: puoi avere un ottimo smartphone e a prezzo fortemente vantaggioso. Find X3 Lite è infatti dotato di processore Qualcomm Snapdragon 765G, che supporta le bande 5G, e offre 8GB di RAM per prestazioni reattive e una notevole durata della batteria. In più, ha una memoria interna da 128GB.

OPPO FIND X3 LITE 5G Starry Black, prezzo WOW

Con un corpo ultra sottile da appena 7.9 mm, Find X3 Lite racchiude prestazioni straordinarie all’interno di un design che non ingombrerà nelle tue tasche… e che calzerà alla perfezione sul palmo della tua mano. Con una frequenza di aggiornamento a 90Hz, lo schermo da 6.4″ di Find X3 Lite ti assicura un’esperienza fluida: le pagine scorrono senza fatica, le animazioni sono impeccabili e la risposta del touch screen è istantanea. Oltre ogni aspettativa.

Navigare su internet, guardare video, scorrere i tuoi feed saranno esperienze fluide e naturali grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz2 di Find X3 Lite, che garantisce un’interazione meravigliosamente semplice. La ricarica flash SuperVOOC 2.0 da 65W ti regala la libertà di usare il telefono in tutta sicurezza: una ricarica di 5 minuti ti garantisce 4 ore di funzionamento. Navigare su internet, guardare video, scorrere i tuoi feed saranno esperienze fluide e naturali grazie alla frequenza di aggiornamento a 90Hz di Find X3 Lite, che garantisce un’interazione meravigliosamente semplice.

Find X3 Lite è dotato di una batteria da 4300mAh pensata per durare, qualsiasi cosa tu faccia. E quando devi ricaricarla, basta un attimo. La ricarica SuperVOOC 2.0 da 65W riporta il tuo telefono al 100% in appena 35 minuti. Oggi puoi averlo a 259 euro grazie alla promozione presente su eBay.

