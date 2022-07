Oppo Find X5 con uno sconto imperdibile (-20%)

Da molti è considerato uno dei migliori cameraphone del 2022. Stiamo parlando dell’oppo Find X5, anche se non è il top di gamma della casa cinese, ha prestazioni elevatissime al giusto prezzo. Prezzo che diventa ancora più interessante con il mega sconto di €200 su Amazon che porta il suo costo a soli 799,99 euro. Ve ne parliamo subito più nel dettaglio.

Oppo Find X5: ora ad un super prezzo

Questo dispositivo è dotato di un display Amoled da 6,55 pollici con risoluzione FHD+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz. Lo sblocco dello schermo avviene tramite il riconoscimento facciale oppure tramite il riconoscimento dell’impronta digitale, il sensore si trova sotto al pannello. Inoltre, questo smartphone è certificato IP54, dunque è impermeabile e resistente alla polvere. All’interno della confezione potete trovare oltre allo smartphone, il trasformatore e cavo di ricarica USB, la clip per estrarre le SIM, la cover in silicone, la pellicola già applicata sullo schermo, il manuale di istruzioni e la garanzia. Oppo Find X5 è dotato di 3 fotocamere con intelligenza artificiale. La fotocamera principale è da 50 MP ed è dotata del sensore Sony IMX766. Invece la fotocamera frontale è da 32 MP, dotata del sensore Sony IMX615. Quindi, un comparto fotografico di tutto rispetto che vi consente di catturare foto bellissime In qualsiasi condizione di luce. I selfie che pubblicherete sui vostri social saranno invidiati da tutti. La batteria da 4800 mAh è ottimizzata abbastanza bene per consentirvi un’autonomia ottimale per un device di queste prestazioni. Inoltre, trovate anche la ricarica rapida SuperVOOC da 80 watt, e la ricarica veloce wireless da 30 W. Concludono il comparto hardware 8 GB di RAM e 256 GB di ROM.

Quindi, per chiunque stia cercando uno smartphone con prestazioni elevate, ma senza dover pagare di più per funzionalità che possono essere anche un di più, oppo Find X5 è la scelta definitiva. Non fatevi scappare per nessun motivo al mondo questa fantastica offerta su Amazon. Ripetiamo, potete acquistare questo dispositivo a soli 799,99 euro. Uno sconto di Ben €200.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.