OPPO Find X5, l'ECCELLENTE top di gamma a prezzo WOW (-20% su Amazon)

Stavi aspettando l’arrivo del Prime Day di Amazon per scoprire le migliori offerte per quanto riguarda gli sconti sui top di gamma Android? Non lasciarti scappare l’incredibile offerta Amazon per l’ottimo OPPO Find X5 ora che è in sconto al prezzo più basso mai raggiunto prima.

Infatti, grazie a uno sconto del 20%, solo per pochissime ore hai la possibilità di fare tuo il top di gamma del momento ad appena 799€.

Mai una 0fferta Amazon così ghiotta per OPPO Find X5, ora al 20% in meno

OPPO Find X5 ha tutto ciò di cui hai bisogno per soddisfare tutte le esigenze, sotto tutti i punti di vista: è un campione per quanto riguarda la fotografia, ti assicura telefonate sempre chiare e stabili, ti permette di avviare tutte le applicazioni che vuoi in un istante e la batteria è sempre al tuo fianco per ore e ore senza compromessi.

Frontalmente l’ottimo display AMOLED da 6.55 pollici ad altissima risoluzione ti ammalierà con i suoi colori caldi, vibranti, precisi e una luminosità sempre al punto giusto in ogni ora del giorno; sotto il cofano, invece, il potente processore octa core di Qualcomm è sempre ai tuoi comandi per lasciarti utilizzare tutte le app che vuoi senza lag o imputamenti.

Trasformati in un fotografo provetto con la fotocamera tripla con doppio sensore da 50 MP e uno da 13 MP: scatta tutte le foto che vuoi e registra video a qualità cinematografica in piena luce o anche al buio.

Se hai sete di top di gamma di altissimo livello e stavi puntando proprio a questo smartphone di OPPO, non possiamo fare altro che esortarti a metterlo subito nel carrello ora che l’offerta Amazon del Prime Day lo ha portato al prezzo più economico di sempre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.