Oppo Find X5 Lite: finalmente in offerta su Amazon

Finalmente l’oppo Find X5 Lite è in offerta su Amazon. Questo medio gamma è davvero chic, merito dell’effetto “sbrilluccicoso” della cover e del design moderno. Lo potete acquistare dal noto e-commerce al prezzo scontato di 429,99 €. Questo è un medio gamma del 2022 che a questo prezzo è sicuramente da tenere in considerazione. Poi come ben sappiamo ormai, oppo è sinonimo di qualità.

Uno dei medio gamma più belli del 2022, adesso in offerta

Questo dispositivo è dotato di un display da 6.43” AMOLED con risoluzione FHD+ con refresh rate a 90 Hz. La batteria è da 4500 mAh per un’esperienza di lunga durata, con una singola ricarica potete durare anche un giorno e mezzo. Inoltre, è dotato della ricarica veloce Super VOOC da 65W. Lo sblocco dello schermo avviene tramite riconoscimento facciale oppure tramite impronta digitale. Il telaio ha la certificazione IPX4 che lo rende resistente anche agli schizzi d’acqua. L’oppo Find X5 Lite è dotato di ben tre fotocamere, tutte integrate di IA, la prima ha un sensore da 64 MP, mentre la fotocamera frontale ha un sensore Sony IMX615 da 32 MP, non male per questa fascia di prezzo. Le funzioni dell’app fotocamera sono: Foto, Ritratto DSLR, Bokeh, Ritratto Color A.I. Video, HDR, AI Beautification e così via. La ColorOS 12.1 basato su Android 11 rende il device veloce e scattante durante tutte le operazioni.

All’interno della confezione troverete: lo smartphone , il trasformatore + cavo ricarica USB, la clip per estrarre la SIM, la cover in silicone, la pellicola protettiva pre applicata, il manuale di installazione e la garanzia. L’oppo Find X5 Lite è un ottimo smartphone versatile e potente per la sua fascia di prezzo. Non fatevi scappare questa offerta su Amazon, potete acquistarlo a soli 429,99 € uno sconto del 14%. Nonostante non sia un top di gamma, è difficile trovare questo smartphone in offerta, quindi approfittate subito di questo sconto. Sono rimasti solo pochi pezzi a disposizione nei magazzini di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.