OPPO Find X5 Lite il flagship ECCEZIONALE che tutti vogliono e che oggi può essere tuo

Finalmente Amazon ha deciso di scontare come si deve l’OPPO Find X5 Lite. Uno dei medio gamma più amati dal pubblico per il suo design moderno e le tantissime feature originali lo trovate oggi al prezzo scontato di 279€. Una cifra irrisoria, grazie allo sconto di 220,00€ (44%), considerando che stiamo parlando di un medio gamma del 2022 che dunque, a maggior ragione, a questo prezzo è sicuramente da tenere in considerazione. Anche perché poi le spedizioni sono rapide, sicure e gratuite via Prime, per cui il guadagno per chi compra diventa triplo: un grande smartphone, un prezzo basso e le spedizioni gratis.

OPPO Find X5 Lite 8/256GB, il medio gamma più bello del 2022

OPPO Find X5 Lite è dotato di un display da 6.43” AMOLED con risoluzione FHD+ e refresh rate a 90 Hz. Sotto la scocca, che ha la certificazione IPX4 che lo rende resistente anche agli schizzi d’acqua, batte forte il cuore del chip Mediatek Dimensity 900, che grazie all’innovativa lavorazione a 6nm garantisce prestazioni di categoria superiore e una gestione energetica ottimale.

L’oppo Find X5 Lite è dotato poi di ben tre fotocamere, tutte integrate di IA. La prima ha un sensore da 64 MP, mentre la fotocamera frontale ha un sensore Sony IMX615 da 32 MP, che rappresenta il top per questa fascia di prezzo. Le funzioni dell’app fotocamera invece sono: Foto, Ritratto DSLR, Bokeh, Ritratto Color A.I. Video, HDR, AI Beautification e così via. La ColorOS 12.1 basato su Android 11 rende il device veloce e scattante durante tutte le operazioni.

Molto importante anche la batteria da 4500 mAh che ti garantisce un’esperienza di lunga durata: pensa, con una singola ricarica puoi durare anche un giorno e mezzo. In aggiunta il dispositivo è dotato della ricarica veloce Super VOOC da 65W. Completa il quadro generale delle caratteristiche più importanti di questo smartphone lo sblocco dello schermo, che avviene tramite riconoscimento facciale o impronta digitale. Insomma, stiamo parlando davvero di u signor telefonino, che puoi accaparrarti oggi su Amazon al prezzo scontato di 279€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.