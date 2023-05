OPPO Find X5 Lite, oggi l'EPICO mediogamma CROLLA su Amazon (-30%)

Quest’oggi è disponibile una grandiosa offerta di Amazon che ha come protagonista il mediogamma OPPO Find X5 Lite, uno tra i dispositivi più apprezzati e popolari degli ultimi mesi. Infatti, grazie a uno sconto immediato del 30%, il device del colosso cinese crolla ad appena 349€ con tanto di consegna rapida in appena 1 giorno.

Nonostante il calo di prezzo e lo sconto a due cifre, OPPO Find X5 Lite ha tutte le carte in regola per regalarti un’esperienza di utilizzo appagante sotto molti punti di vista.

Su Amazon c’è il 30% di sconto sul Find X5 Lite di OPPO: affare d’oro imperdibile

Leggero, sottile e costruito con materiali di buona fattura, il Find X5 di OPPO monta un eccellente pannello AMOLED da 6.43 pollici super fluido e ad altissima risoluzione. Sotto il cofano un processore octa core spinge al massimo l’hardware per assicurarti sempre una estrema reattività, mentre la batteria da 4500 mAh con ricarica rapida è al tuo fianco per tutto il giorno.

Inoltre, nonostante lo sconto di ben 150€, il device è munito di un comparto fotografico di tutto rispetto: il modulo triplo, infatti, è capeggiato da un eccellente sensore principale da 64 MP con IA (Intelligenza Artificiale) in grado di scattare foto di qualità e registrare video ad altissima risoluzione.

Ebbene, con queste prerogative non puoi assolutamente farti scappare questa validissima offerta di Amazon che ha come protagonista l’ottimo smartphone mediogamma di OPPO. Inoltre, se lo metti subito nel carrello ti arriva direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.