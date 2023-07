OPPO Find X5 Pro: il prezzo scende sempre di più per questo smartphone eccezionale!

OPPO Find X5 Pro è fascia alta senza compromessi, basta leggere la scheda tecnica, non manca davvero nulla. Funzioni innovative e un design elegante, lo rendono una scelta ideale per gli utenti attenti non solo alle prestazioni ma anche al prodotto a 360°. Lo sconto Amazon, davvero bello corposo, è quello che ci vuole: MENO 24% che corrispondono ad un taglio di ben 200 euro sul prezzo di listino. Ora possiamo acquistarlo spendendo 649 euro. Che bomba, vero?

Che telefono e che sconto!

Una delle caratteristiche principali dell’OPPO Find X5 Pro è il suo display. Il telefono presenta un ampio schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+. Questo display offre colori vivaci e contrasti intensi, che rendono l’esperienza visiva coinvolgente e piacevole. Inoltre, è dotato di un refresh rate a 120Hz, che permette una scorrevolezza estremamente fluida e rallentamenti minimi durante l’utilizzo del telefono.

Sul fronte delle prestazioni, l’OPPO Find X5 Pro non delude. Mai. È alimentato dal processore Qualcomm Snapdragon 8, uno dei più potenti attualmente sul mercato, che assicura un’esperienza di utilizzo fluida e senza interruzioni. Inoltre, è dotato di 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, che permettono di eseguire senza problemi le applicazioni più esigenti e di archiviare una grande quantità di file.

La fotografia è un’altra caratteristica che eleva questo smartphone dalla massa. OPPO Find X5 Pro è dotato di un sistema di fotocamere sviluppato insieme ad Hasselblad molto avanzato, che include un sensore principale da 50 MP con apertura f/1.8, un ultra grandangolare da 50 MP e un teleobiettivo da 13 MP.

Questa combinazione permette di scattare foto di alta qualità e di catturare dettagli nitidi in qualsiasi situazione. Inoltre, il telefono offre anche una serie di funzioni di fotografia avanzate, come la modalità notturna e la registrazione video in 8K. Prestazioni da primo delle classe insomma!

La batteria è un’altra caratteristica notevole di questo dispositivo. OPPO Find X5 Pro è dotato di una batteria maxi da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia sufficiente per una giornata intera di utilizzo. Inoltre, supporta la ricarica rapida SuperVOOC80W+AirVOOC50W.

Un super telefono questo OPPO Find X5 Pro che si merita davvero un super sconto! 200 euro in meno solo su Amazon! Compratelo ora, questa super offerta non durerà per sempre!

