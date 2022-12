Oppo Find X5, sconto PAZZESCO di 250€ su Amazon: da acquistare oggi

Occasione per tutti coloro che vogliono accaparrarsi un top di gamma di ultima generazione, risparmiando qualcosina. Perché se è vero che la qualità si paga, e anche vero che se in certi casi si può pure risparmiare qualche euro, è ancora meglio. Stiamo parlando di Oppo Find X5 che oggi trovi a soli 549€ su Amazon ( sconto di 250,00€, -31%), sia nella colorazione White che Black, con le spedizioni rapide, sicure e gratuite di Prime. Un’occasione, come scrivevamo in apertura, da non lasciarsi scappare, considerando che questo smartphone viene scontato raramente.

Oppo Find X5, il top di gamma in sconto

La finitura in ceramica rende OPPO Find X5 uno smartphone dal design innovativo e premium. La levigatura del telaio avviene in 14 step per una durata complessiva di 269 minuti, esaltandone al massimo la lucentezza. La curvatura di 75° della scocca offre l’inclinazione ottimale per illuminare al meglio il telefono. A rendere ancora più all’avanguardia il corpo in ceramica di OPPO Find X5 è la sua resistenza all’acqua e alla polvere.

Il cuore pulsante di questo smartphone è il processore di punta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, grazie al quale ogni applicazione si carica in un istante. Guarda un film o gioca online alla velocità della luce del 5G. Altrettanto importante è però il comparo fotografico, dove OPPO e Hasselblad si sono uniti per sviluppare la fotocamera Hasselblad per cellulari. Oltre alla Natural Colour Calibration, puoi usare l’iconico il suono dell’otturatore e la modalità XPan in Find X5 e registrare i soggetti di notte in tutta la loro bellezza naturale con un’elaborazione dell’immagine chiara e realistica – e senza sovraesporre l’intera scena.

Per non parlare della tecnologia di livello SLR, lo stabilizzatore ottico a 5 assi con spostamento del sensore su 3 assi e l’OIS dell’obiettivo su 2 assi offre fino a 3° di anti-shake, permettendoti di realizzare scatti perfetti anche in movimento. Dulcis in fundo la batteria da 5000 mAh che garantisce prestazioni di punta con un massimo di 1.600 cicli di ricarica, il doppio rispetto alla maggior parte dei telefoni. Insomma, che altro aggiungere per convincerti che questo top di gamma, a questo prezzo di oggi su Amazon, è davvero un ottimo affare?

