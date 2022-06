OPPO lancia Reno8 Lite 5G subito con un'offerta SHOCK su Amazon

OPPO annuncia oggi il lancio di OPPO Reno8 Lite 5G, il nuovo medio di gamma alimentato dalla piattaforma mobile Qualcomm Snapdragon 695 5G, dotato di numerose funzioni di imaging come la modalità Ritratto Effetto Bokeh e Selfie HDR e della novità di settore Dual Orbit Lights. E lo fa proponendolo subito in offerta su Amazon insieme alle ultime cuffie OPPO Enco Air2 al prezzo complessivo di 399,99€. Le spese di spedizione sono gratuite con Prime.

OPPO presenta Reno8 Lite 5G, conosciamolo meglio

ìInsieme all’inconfondibile design OPPO Glow, il device garantisce prestazioni fotografiche all’avanguardia, per ritratti professionali capaci di catturare le diverse personalità. Lo smartphone dispone di una fotocamera principale da 64 MP, una macro da 2 MP, una di profondità da 2 MP ed una anteriore da 16 MP. Il display 6.4” 60HZ AMOLED garantisce la massima qualità visiva, mentre caratteristiche come Dual SIM, supporto per la ricarica rapida e resistenza all’acqua fanno il resto.

L’OS è il ColorOS 12, dotato di Omoji, che offre nuove possibilità di personalizzazione con oltre 200 opzioni e il rilevamento del volto in tempo reale grazie all’avanzato algoritmo di cattura del volto di OPPO. ColorOS 12 inoltre garantisce la sicurezza e la privacy dei dati ed è certificato da terze parti come ISO ed ePrivacy. Altre funzioni includono l’Anti-Peeping per le notifiche, che nasconde i dettagli se lo smartphone rileva che un’altra persona sta guardando lo schermo.

Prezzi e Disponibilità

OPPO Reno8 Lite 5G è disponibile nelle colorazioni Rainbow Spectrum e Cosmic Black. A partire da oggi fino al 17 luglio 2022 usufruisci della speciale promozione: acquista Reno8 Lite 5G su OPPO Store, Amazon e i principali rivenditori di elettronica di consumo, insieme alle ultime cuffie OPPO Enco Air2 al prezzo complessivo di 399,99€.