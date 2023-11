OPPO Reno 10: il tuo prossimo smartphone è in OFFERTA!

Con OPPO Reno10 5G, immergersi nel futuro della telefonia mobile è ora super conveniente grazie al prezzo speciale di 379,99€ su Amazon, un’offerta irresistibile con un risparmio del 24%. Questo smartphone, in sconto nella variante più elegante in tonalità Silvery Grey, non è solo un piacere per gli occhi ma anche un concentrato di potenza tecnologica da avere sempre a disposizione.

Il medio di gamma da scegliere: ecco OPPO Reno 10

L’OPPO Reno10 si distingue per il suo comparto fotografico dotato di AI di alto livello. Posteriormente, il modulo fotografico è composto da una tripla fotocamera da 64MP, 32MP e 8MP. Le ottiche sono tutte firmate Sony, sinonimo di grande qualità. La fotocamera frontale da 32MP promette selfie di ottimo livello. Con una vasta gamma di funzionalità, dalla modalità Ritratto Professionale alla Panorama, dalla Macro al Video Multi-scena, senza tralasciare le modalità Night e Clear, questo dispositivo è tutto quello che puoi desiderare.

A bordo del device batte un cuore firmato MediaTek nella declinazione Dimensity 7050. Supporta ovviamente il 5G e tutte le più recenti connettività Wi-Fi e Bluetooth. Non mancano inoltre ben 8GB di memoria RAM e 256GB di memoria di storage.

Il dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6.7″ e 120Hz che offre un’esperienza visiva fluida e fedele grazie alla sua capacità di mostrare 1.07 miliardi di colori. Non manca la modalità di riposo per gli occhi che riduce l’emissione di luce blu, fondamentale soprattutto di sera.

Non meno impressionante è la batteria da 5000mAh che garantisce una lunghissima durata e, con la ricarica rapida SUPERVOOC da 67W, i tempi di ricarica sono davvero bassissimi.

Il device integra inoltre un sensore di sblocco via impronta digitale posto sotto al display: un’ottima notizia per chi è legato a questa tipologia di sblocco.

Viste le premesse, l’OPPO Reno10 5G è uno di quegli smartphone che non è solo conveniente, ma anche molto prestante. Ora però non hai scuse: su Amazon è disponibile a soli 379,99€, con un sconto del 24%. Devi acquistarlo subito!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.