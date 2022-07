Oppo Reno 7: non ci aspettavamo uno SCONTO del genere

Esteticamente è uno dei più bei medio gamma che sono usciti quest’anno, ma ovviamente è anche potente per la sua categoria. Stiamo parlando dell’oppo Reno 7 che oggi sta in offerta su Amazon a soli 249,99 €. Uno sconto del 24%, ovvero 80 € risparmiati. Questo dispositivo è stato abbastanza elogiato dai recensori del panorama tech e a questo prezzo scontato diventa davvero interessante. Poi come ormai ben sappiamo, oppo è sinonimo di qualità. Questa azienda è cresciuta enormemente negli ultimi anni.

Questo oppo ha anche il microscopio

Il comparto fotografico è dotato di tripla fotocamera: la principale, dotata di IA è da 64MP, mentre la fotocamera frontale ha un sensore Sony da 32MP. Sono diverse le funzioni della fotocamera: Foto, Panorama, Video, HDR, Nightscape Mode, AI Beautification e così via, ma la funzione più elettrizzante rimane il microscopio di cui è dotato questo device. Lascerà tutti i vostri amici letteralmente a bocca aperta. Il display: da6.4” AMOLED con risoluzione FHD+ ha un refresh rate da 90 Hz.

La batteria da 4500 mAh vi consente un’autonomia di lunga durata, addirittura in alcuni casi potete arrivare anche a 2 giorni con una singola ricarica. Questa batteria è dotata della ricarica rapida SuperVOOC da 33W. Tanta la sicurezza grazie alla certificazione IPX4, che rende questo dispositivo resistente agli spruzzi d’acqua. All’interno della confezione trovate: lo smartphone , gli auricolari Jack 3.5mm, il trasformatore + cavo di ricarica USB , la clip per estrarre la SIM x, una cover in silicone e il manuale d’istruzioni. Il software è la ColorOS 12 basata su Android 12 che rende questo device abbastanza fluido in tutte le occasioni.

Quindi sono tante le specifiche tecniche che rendono interessante questo smartphone, ma la cosa più interessante oggi è il suo prezzo. Grazie allo sconto presente su Amazon, potete acquistare il nuovissimo oppo Reno 7 a soli 249,99 €. Uno sconto del 24% per potervi portare a casa uno smartphone super moderno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.