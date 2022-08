OPPO Reno 8 5G, appena rilasciato e già disponibile su Amazon

Appena annunciato da OPPO, il nuovo OPPO Reno 8 5G è disponibile su Amazon al prezzo di 599€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime. Con un peso di soli 179 g e uno spessore di 7,67 mm, Reno8 5G è disponibile nei colori Shimmer Gold e Shimmer Black e si contraddistingue per l’effetto OPPO Glow che dona allo smartphone un aspetto sfumato e riduce le impronte digitali. Scintillante, ricco e resistente alle impronte digitali, tutto ciò che luccica è oro con OPPO Glow e questa nuova colorazione. Il nero è sempre un classico e OPPO Glow è ancora meglio. È resistente alle impronte digitali per mantenere sempre un aspetto elegante.

OPPO Reno 8 5G, prendilo su Amazon

Lo smartphone presenta sotto la sua scocca il potente processore MediaTek Dimensity 1300. Giochi, app e streaming sono tutti alimentati da un chip incredibilmente efficiente. L’intrattenimento mobile è sempre fluido, giorno e notte. E con il 5G puoi fare tutto alla massima velocità. Reno8 5G è dotato di display AMOLED ad alta frequenza di aggiornamento. Fluido, veloce e divertente, il display rende tutto più bello. Riproduci in streaming contenuti di qualità superiore, divertiti con giochi coinvolgenti sempre facili da vedere.

OPPO Reno Series è caratterizzata da ottime prestazioni della fotocamera e da un design unico e originale. Il nuovo Reno8 5G si contraddistingue per offrire le più recenti innovazioni del comparto fotografico, per permettere agli utenti di poter catturare tutti i momenti migliori della loro quotidianità, anche in ambienti con scarsa illuminazione. O1 Ultra Vision Engine utilizza l’intelligenza artificiale per migliorare ogni fotogramma dei video. Nitidezza e colore migliorati per creare un’esperienza visiva di cui non ci si stanca mai. Rendi ogni video perfetto. La fotografia notturna raggiunge nuovi confini. Grazie al Sensore IMX766 Sony, le tue immagini notturne saranno sempre nitide e ricche di colori.

Le batterie usurate appartengono al passato grazie al Battery Health Engine di OPPO. L’enorme batteria da 4500 mAh resiste all’uso quotidiano. Passa più tempo a fare e meno ad aspettare con la ricarica incredibilmente veloce SUPERVOOC da 80W. Infine dispone di protezione di carica a 5 livelli, che copre l’intero ciclo di carica dall’adattatore al cavo alla batteria. OPPO Reno 8 5G è disponibile su Amazon al prezzo di 599€ con le spedizioni gratuite gestite da Prime.

