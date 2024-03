OPPO Reno10 in offerta lampo a 359,99€ per la Festa del Papà su OPPO Store

OPPO Reno10, nella configurazione 8+256GB, è tra i protagonisti assoluti delle offerte di OPPO Store per la Festa del Papà: in queste ore è in offerta lampo a 359,99 euro, a fronte di un prezzo di listino di 499,99 euro. La promozione prevede anche la possibilità di pagarlo in 3 rate da 120 euro o in 10 rate da 36 euro al mese a interessi zero, rispettivamente con Scalapay e PagoDIL.

Presentato la scorsa estato, Reno10 5G di OPPO è uno dei medio gamma più interessanti disponibili oggi sul mercato. Tra i suoi principali punti di forza si annoverano il display, la durata della batteria e il comparto camere, in particolare per quanto riguarda i ritratti.

OPPO Reno10 in offerta a 359,99 euro su OPPO Store

Gli addetti ai lavori hanno pochi dubbi al riguardo: Reno10 è tra gli smartphone migliori per i ritratti. Il merito è della presenza di un teleobiettivo 2X con sensore da 32 megapixel, che permette a chiunque di realizzare ritratti professionali (la foto di copertina è stata scattata con questo telefono, ndr).

Un altro punto di forza importante del telefono OPPO è la capacità della batteria da 5.000 mAh, in grado di restituire un’autonomia di gran lunga superiore a un giorno di utilizzo. Oltre a questo, si segnala anche il sistema di ricarica rapida da 67W, che permette alla batteria di raggiungere il 50% in appena 15 minuti.

Da lodare infine l’ottimo display OLED da 6,7 pollici, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz: dati alla mano, non ha nulla da invidiare ai pannelli montati su altri smartphone più costosi.

OPPO Reno10 5G è in offerta a soli 359,99 euro sullo store ufficiale di OPPO, con tanto di spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.