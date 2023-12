OPPO Reno10, lo Smartphone con la fotocamera IMBATTIBILE in OFFERTA su Amazon! In omaggio anche un supporto auto

OPPO Reno10 è uno Smartphone 5G con Tripla Fotocamera 64+32+8MP con Intelligenza artificiale, mentre la fotocamera Selfie è da 32 MP. Ma non solo: Display 6.7″ 120HZ AMOLED, batteria da 5000mAh, RAM 8GB (Espandibile fino 16GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, bellissimo Colore Ice Blue. Oggi lo paghi 359,99 euro, grazie allo sconto del 5%, risparmi così 20 euro!In regalo anche un comodo supporto per auto Oppo. Puoi anche decidere di regalarlo per Natale, approfittando del fatto che Amazon abbia prorogato la scadenza per la restituzione al 31 gennaio 2024, proprio in occasione delle festività natalizie.

OPPO Reno10: le caratteristiche

Come anticipato, lo smartphone OPPO Reno10 vanta un comparto fotocamera incredibile: Clear fotocamera I.A. 64MP + 32 MP Sony IMX709 + 8 MP Sony IMX355, fotocamera frontale 32 MP Sony IMX709, Flash posteriore. Funzioni della fotocamera: Foto, Modalità Ritratto Professionale, Grandangolo, Panorama, Macro, Video, Multi-scene Video, Modalità Night, Modalità Clear, Time Lapse, Slow Motion, Google Lens.

Display: 6.7″ 120HZ AMOLED FHD+ con protezione visiva, 1.07 miliardi di colori. Batteria: 5000mAh per un esperienza di lunga durata, ricarica rapida SUPERVOOC67W. Sblocco schermo: il Sensore delle impronte digitali è comodamente posto sotto lo schermo. RAM 8GB (Espandibile fino 16GB) + ROM 256GB, Supporto Auto, bellissimo Colore Ice Blue.

