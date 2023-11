OPPO Reno10 Pro, la fascia alta è finalmente in super offerta! Lo sconto è davvero Pro!

OPPO Reno10 Pro è stato lanciato da pochi mesi, ed è da subito è diventato uno degli smartphone più ricercati sul mercato Android. Il perché è presto detto. Fascia alta senza compromessi in ogni settore, dal form factor alla dotazione hardware e software! Oggi Amazon ha deciso di fare le cose in grande, anzi in grandissimo tagliando il costo di un bel 23%, per un risparmio decisamente sostanzioso di 150 euro! Che fai non lo metti nel carrello e concludi subito l’acquisto?

Bello, anzi bellissimo e scontatissimo!

Una delle prime cose che si nota guardando OPPO Reno10 Pro è il suo schermo. Questo dispositivo è dotato di un display AMOLED da 6,7 pollici, che offre colori vividi e un’eccellente resa dei neri. La risoluzione è di 1080 x 2340 pixel, che garantisce un’immagine nitida e dettagliata.

Dal punto di vista delle prestazioni, OPPO Reno10 Pro non delude. Si muove grazie ad un processore Qualcomm Snapdragon 778 5g, accompagnato da 8 GB di RAM espandibile sino a 24. Questo significa che il telefono è in grado di gestire facilmente anche le applicazioni più pesanti e multitasking senza intoppi. La capacità di archiviazione interna è di 256 GB.

Sul fronte della fotografia, OPPO Reno10 Pro offre una configurazione a tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale è da 50 megapixel, affiancato da un teleobiettivo da 32 megapixel e un sensore grandangolare da 112°.

Questa configurazione permette di scattare foto di alta qualità sia durante il giorno che di notte, con dettagli nitidi e colori accurati. È davvero un “camera phone”, le immagini che riproduce sono di qualità eccezionale.

La batteria è di buona durata, ben 4600mAh ma soprattutto supporta la mai troppo osannata ricarica rapida che in soli 10 minuti porta il telefono al 48%. Numeri davvero elevati, la tecnologia SUPERVOOC80W non lascerà mai il telefono scarico!

Davvero un gran bello smartphone Premium questo OPPO Reno 10 Pro, ma ancora meglio è il mega sconto Amazon! Risparmio da fascia alta, MENO 150 euro!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.